Они вам не "кошатники": как правильно называть любителей котов в украинском языке

Во многих случаях люди не задумываются о переводе этого слова

Котики с давних времен были и остаются одними из любимых домашних животных украинцев. Однако до сих пор не все знают, как же правильно называть любителей этих питомцев на украинском языке и используют для этого российское слово "кошатник".

По всей видимости немногие в современном мире задавались этим вопросом, поскольку этого слова нет в большинстве современных словарей. Впрочем, его можно найти в "Русско-украинском академическом словаре" (1924-33) авторства академиков Агатангела Крымского и Сергея Ефремова. Поскольку самое новое обновление датировано 2010 годом, его можно считать относительно актуальным.

В словаре указано, что слово "кошатник" имеет сразу три перевода на украинский в зависимости от контекста. Однако если говорить о любителях кошек, то правильным вариантом будет "котолюб".

При этом также допустимыми вариантами будет "котячий батько" или "котяча мати".

А вот что касается "кошатников", то в "Словаре украинских научных и народных названий сосудистых растений" Юрия Кобива указано, что так в некоторых частях нашей страны называют целый ряд различных водяных растений вроде камышей и рогоза из родов Blysmus, Cyperus, Eleocharis и Scirpus.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно прощаться в украинском языке. Существует много вариантов, которые подходят для разных ситуаций.