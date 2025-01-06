Этих украинских слов вы точно еще не слышали: вот что они означают

Их можно использовать в своей речи

Украинский язык богат колоритными словами. Однако их значение знает не каждый, среди таких слов: гарувати, ліншувати, раяти (укр.)

Что они означают, рассказывает учитель украинского языка Александр Авраменко. "Телеграф" рассказывает об этих словах более подробно.

По его словам, гарувати — это то же, что работать или тяжело работать. Толковый словарь украинского языка также переводит это слово, как работать.

Гарував чоловік, весь вік робив, аж йому очі з голови лізли, мучився, терпів;

Днем і ніччю гарував, а складав крейцар до крейцарика, щоби раз із бідою розв'язатися.

"Ліншувати — значит поздравлять", — рассказывает Александр Авраменко

А раяти, это то же, что и советовать. Толковый словарь украинского языка также отмечает то же самое.

Кайдашиха так зробила, як їй раяла Палажка (Н.-Лев., II, 1956, 351);

І тебе я, куме, раю: Стане жінка турбувати, Щоб купив ти їй чоботи, — Не берися купувати! (Щог., Поезії, 1958, 433);

Люди.. допитувалися, що доктор раяв слабому (Черемш., Тв., 1960, 80).

"Запомните эти слова — гарувати, ліншувати, раяти. И используйте их в своей речи", — подытожил Авраменко.

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