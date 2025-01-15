Вони вам не "кошатники": як правильно називати любителів котів українською мовою

У багатьох випадках люди не замислюються над перекладом цього слова

Котики з давніх-давен були й залишаються одними з улюблених домашніх тварин українців. Проте досі не всі знають, як правильно називати любителів цих вихованців українською мовою і використовують для цього російське слово "кошатник".

Очевидно мало хто у сучасному світі вдавалися в це питання, оскільки його немає у більшості сучасних словників. Втім, його можна знайти в "Російсько-українському академічному словнику" (1924-33) авторства академіків Агатангела Кримського та Сергія Єфремова. Оскільки найновіше оновлення датовано 2010 роком, його можна вважати відносно актуальним.

У словнику зазначено, що слово "кошатник" має одразу три переклади українською залежно від контексту. Однак якщо говорити про любителів котів, то правильним варіантом буде "котолюб".

При цьому також допустимими варіантами буде "котячий батько" або "котяча мати".

А ось що стосується "кошатників", то в "Словнику українських наукових і народних назв судинних рослин" Юрія Кобіва зазначено, що так у деяких частинах нашої країни називають цілу низку різних водяних рослин на кшталт очеретів та рогозу з родів Blysmus, Cyperus, Eleocharis та Scirpus.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно прощатися українською мовою. Існує багато варіантів, що підходять для різних ситуацій.