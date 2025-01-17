Тролебузина и Орлетос: странные имена в СССР, сейчас вызывающие только смех

В имена превращали даже фамилии революционных деятелей

Назвать ребенка именем коммунистического лидера или революционного лозунга — в СССР это считалось проявлением преданности партии. Родители придумывали невероятные комбинации букв, чтобы прославить советскую власть через имена своих детей.

Одним из наиболее ярких примеров стало имя Орлетос, расшифровывающееся как "Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма". Как еще додумались называть детей жители СССР разбирался "Телеграф".

Многие советские имена создавали из первых букв популярных лозунгов. Например, Даздрасмигда означало "Да здравствует смычка города и деревни". Кукуцаполь же расшифровывался как "Кукуруза — царица полей", что было связано с известной кампанией Хрущева.

Исторические события становились источником вдохновения для создания имен. Оюшминальд ("О. Ю. Шмидт на льдине") и Лапанальда ("Лагерь папанинцев на льдине") появились в честь арктических экспедиций. А Пофистал, означавший "Победитель фашизма — Иосиф Сталин", отражал патриотические настроения военных лет.

Фамилии революционных деятелей тоже превращали в имена. Тролебузина состояла из первых слогов фамилий Троцкого, Ленина, Бухарина и Зиновьева. Заклимена происходила от первой строчки гимна "Интернационал": "Вставай, проклятием заклейменный".

Научно-технические достижения СССР также вдохновляли родителей на создание необычных имен. Персотрат означал "Первый советский стратостат", а Челнальдина — "Челюскин на льдине". Появлялись и такие варианты как Догнат-Перегнатый – от сталинского лозунга о необходимости "догнать и перегнать" капиталистические страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в СССР был свой Алжир, но "отдыхать" там не пожелали бы и врагу. Речь идет не о государстве в Северной Африке.