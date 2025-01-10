В СССР был свой Алжир, но "отдыхать" там не пожелали б и врагу
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В разные годы на территории лагеря содержались более 18 тысяч женщин
Репрессии в советское время, особенно при Сталине, были обычным делом — практически по всей территории "Великого и могучего" существовала система исправительно-трудовых лагерей, более известная как ГУЛАГ. На момент смерти "вождя народов" насчитывалось более двух миллионов заключенных, среди которых почти 440 тысяч были женщинами. Из них 35 505 были с детьми, а 62 886 были беременными.
В СССР также существовал свой "Алжир". Но речь идет не о государстве в Северной Африке — так расшифровывается название Акмолинского лагеря жён изменников Родины, сообщает "Телеграф". Другое название этого лагеря — "26-я точка Главного управления лагерей и мест заключения".
Он располагался в Казахстане (поселок Акмол неподалеку от нынешней столицы Астана). В разное время на территории данного лагеря содержались более 18 тысяч женщин-заключенных.
Данный лагерь существовал с 1938 по 1953 годы. По данным музея "АЛЖИР", здесь содержались члены семей "врагов народа" женского пола — матери, тети, бабушки, жены, сестры, дочери. Всех их этапировали сюда с разных концов Советского Союза.
Среди них были люди разных национальностей, включая украинцев, казахов, молдаван, крымских татар, русских, чеченцев, белорусов, латышей, литовцев, эстонцев, евреев, поляков, немцев, корейцев, турок, грузин, армян, азербайджанцев и других. Через этот лагерь также прошли:
- женщины из семьи расстрелянного в 1937 году маршала Советского Союза Михаила Тухачевского;
- первая жена поэта Бориса Пастернака Евгения Лурье;
- мать поэта, композитора и исполнителя песен Булата Окуджавы Ашхен Налбандян;
- мать балерины Майи Плисецкой Рахиль Мессерер-Плисецкая (сама Майя в возрасте 12 лет была удочерена тетей Суламифь Мессерер);
- жена "всесоюзного старосты" Михаила Калинина Екатерина (была освобождена в 1946 году после смерти мужа);
- жена расстрелянного в 1938 году партийного и советского деятеля Николая Бухарина Анна;
- советский сценарист, редактор и журналист Лия Соломянская, жена советского писателя Аркадия Гайдара (погиб в 1941 году на фронте), мать контр-адмирала запаса Тимура Гайдара и бабушка и.о. премьер-министра России после распада СССР Егора Гайдара.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как сталинский режим в СССР уничтожал национальную элиту, в том числе украинскую.