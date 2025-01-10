В СССР был свой Алжир, но "отдыхать" там не пожелали б и врагу

В разные годы на территории лагеря содержались более 18 тысяч женщин

Репрессии в советское время, особенно при Сталине, были обычным делом — практически по всей территории "Великого и могучего" существовала система исправительно-трудовых лагерей, более известная как ГУЛАГ. На момент смерти "вождя народов" насчитывалось более двух миллионов заключенных, среди которых почти 440 тысяч были женщинами. Из них 35 505 были с детьми, а 62 886 были беременными.

В СССР также существовал свой "Алжир". Но речь идет не о государстве в Северной Африке — так расшифровывается название Акмолинского лагеря жён изменников Родины, сообщает "Телеграф". Другое название этого лагеря — "26-я точка Главного управления лагерей и мест заключения".

Он располагался в Казахстане (поселок Акмол неподалеку от нынешней столицы Астана). В разное время на территории данного лагеря содержались более 18 тысяч женщин-заключенных.

Данный лагерь существовал с 1938 по 1953 годы. По данным музея "АЛЖИР", здесь содержались члены семей "врагов народа" женского пола — матери, тети, бабушки, жены, сестры, дочери. Всех их этапировали сюда с разных концов Советского Союза.

Территория лагеря

Памятник жертвам репрессий

Среди них были люди разных национальностей, включая украинцев, казахов, молдаван, крымских татар, русских, чеченцев, белорусов, латышей, литовцев, эстонцев, евреев, поляков, немцев, корейцев, турок, грузин, армян, азербайджанцев и других. Через этот лагерь также прошли:

женщины из семьи расстрелянного в 1937 году маршала Советского Союза Михаила Тухачевского;

первая жена поэта Бориса Пастернака Евгения Лурье;

мать поэта, композитора и исполнителя песен Булата Окуджавы Ашхен Налбандян;

мать балерины Майи Плисецкой Рахиль Мессерер-Плисецкая (сама Майя в возрасте 12 лет была удочерена тетей Суламифь Мессерер);

жена "всесоюзного старосты" Михаила Калинина Екатерина (была освобождена в 1946 году после смерти мужа);

жена расстрелянного в 1938 году партийного и советского деятеля Николая Бухарина Анна;

советский сценарист, редактор и журналист Лия Соломянская, жена советского писателя Аркадия Гайдара (погиб в 1941 году на фронте), мать контр-адмирала запаса Тимура Гайдара и бабушка и.о. премьер-министра России после распада СССР Егора Гайдара.

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