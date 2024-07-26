Женаты... с детьми: как в СССР отбирали водителей для международных рейсов

В Советском Союзе водители международных грузовиков считались элитой среди дальнобойщиков

Первые автоперевозки из СССР в страны социалистического лагеря начались с 1963 года начали. Вскоре они распространились и на страны Западной Европы.

В Советском Союзе водители-"международники", осуществлявшие грузоперевозки за рубеж, считались элитой среди дальнобойщиков. Попасть в их ряды было непросто – отбор кандидатов проводился крайне тщательно.

Как отбирали водителей-"международников" в СССР

Водители должні біли показать верх мастерства – управлять массивными фурами предельно аккуратно. Также всегда вести себя корректно и опрятно, использование ненормативной лексики и распитие алкоголя были категорически запрещены. Основные требования к кандидатам включали:

опыт работы на внутренних грузоперевозках,

знание иностранных языков (английского, немецкого или французского),

наличие семьи и детей,

членство в КПСС,

безупречная репутация и благонадежность.

Будущие "международники" проходили серьезную подготовку, важной частью которой было изучение иностранных языков. От водителей не требовалось свободного владения, но базовые знания были необходимы для общения в зарубежных поездках.

После прохождения обучения кандидаты стажировались, начиная с рейсов в страны социалистического лагеря. Лишь потом им доверяли поездки в западные страны.

Но только после тщательной проверки благонадежности. Будущий дальнобойщик должен был иметь семью, как минимум одного ребенка, пользоваться хорошей репутацией и быть членом КПСС. Внешний вид водителей также отражал престижность профессии и был "лицом страны". Они носили специальную форму, напоминавшую форму пилотов гражданской авиации.

Работа водителем-"международником" была престижной и хорошо оплачиваемой. Помимо достойной зарплаты, она давала возможность увидеть заграницу, что было редкой привилегией для советских граждан.

Ранее "Телеграф" писал, за что у водителей в СССР могли отобрать права. Некоторые случаи действительно удивляют сегодня.