Тролебузіна та Орлетос: дивні імена в СРСР, які зараз викликають тільки сміх

На імена перетворювали навіть прізвища революційних діячів

Назвати дитину іменем комуністичного лідера чи революційного гасла — у СРСР це вважалося проявом відданості партії. Батьки вигадували неймовірні комбінації літер, аби прославити радянську владу через імена своїх дітей.

Одним із найбільш яскравих прикладів стало ім'я Орлетос, що розшифровується як "Жовтнева (октябрьская російською — Ред.) революція, Ленін, праця — основа соціалізму". Як іще додумалися називати дітей жителі СРСР розбирався "Телеграф".

Багато радянських імен створювали з перших літер популярних гасел. Наприклад, Даздрасмигда означало "Хай живе єднання міста і села". А Кукуцаполь розшифровувався як "Кукурудза — цариця полів", що було пов'язано з відомою кампанією Хрущова.

Історичні події також ставали джерелом натхнення для створення імен. Оюшмінальд ("О. Ю. Шмідт на крижині") та Лапанальда ("Табір папанинців на крижині") з'явилися на честь арктичних експедицій. А Пофістал, що означав "Переможець фашизму — Йосип Сталін", відображав патріотичні настрої воєнних років.

Прізвища революційних діячів теж перетворювали на імена. Тролебузіна складалася з перших складів прізвищ Троцького, Леніна, Бухаріна та Зінов'єва. Заклимена походила від першого рядка гімну "Інтернаціонал": "Вставай, прокляттям затаврований".

Науково-технічні досягнення СРСР також надихали батьків на створення незвичайних імен. Персострат означав "Перший радянський стратостат", а Челнальдіна – "Челюскін на крижині". З'являлися й такі варіанти як Догнатий-Перегнатий – від сталінського гасла про необхідність "наздогнати і перегнати" капіталістичні країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в СРСР був свій Алжир, але "відпочивати" там не побажали б і ворогу. Йдеться не про державу в Північній Африці.