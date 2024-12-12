Зачем в Советском Союзе консервировали воду: раскрываем секрет

Купить такие консервы в обычном магазине было невозможно

Консервированная вода была особым продуктом в Советском Союзе, который производили исключительно для нужд морского флота. Эта необычная продукция предназначалась, прежде всего, для моряков и подводников, которые могли оказаться в чрезвычайных ситуациях.

Жестянки с водой входили в обязательный набор спасательных шлюпок и были частью стратегического запаса на кораблях. Производство такого специфического продукта началось, по меньшей мере, с 1962 года, когда появился первый государственный стандарт на консервированную воду.

Особенности производства и хранения

Консервированную воду разливали в металлические банки объемом 250 мл. Выбор металлической тары был неслучайным – она обеспечивала надежную герметичность, прочность и защиту от ультрафиолетового излучения. Дополнительным преимуществом консервных банок был их относительно небольшой вес.

Процесс изготовления консервированной воды отличался от простого разлива. Сначала воду кипятили, затем добавляли аскорбиновую кислоту для сохранения качества и только после этого герметично закрывали в жестянках. Срок годности такого продукта составлял два года при хранении при температуре от -35 до +66 градусов.

Правила использования и вкусовые качества

На каждой банке содержалась четкая инструкция по использованию. Потребителям рекомендовали не употреблять консервированную воду в течение первых суток чрезвычайной ситуации. Зато предлагалось собирать дождевую воду и использовать запасы из банок только в крайнем случае.

Люди, пробовавшие советскую консервированную воду, отмечали ее специфический вкус. Некоторые сравнивали ее с дистиллированной водой. Хотя вкусовые качества были далеки от идеальных, продукт эффективно выполнял свою главную задачу – снабжал водой в критических ситуациях.

Купить такие консервы в обычном магазине было невозможно, поскольку они производились исключительно для нужд флота и входили в состав специального снаряжения спасательных шлюпок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, зачем хозяйки в СССР замачивали мясо в сладкой воде. Этим способом сейчас никто не пользуется.