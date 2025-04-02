Не только "лоза" и "котики": как еще интересно называют вербу в разных уголках Украины

Есть несколько вариантов

В Вербное воскресенье украинцы отправляются в церковь с веточками вербы. Но знаете ли вы, что в разных уголках Украины их называют не только "вербой" или "котиками"?

Вербовые ветви освящают в последнее воскресенье перед Пасхой. Этот обычай имеет библейское происхождение. Когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим на осле, люди приветствовали его, устилая дорогу пальмовыми листьями. В украинских землях, где пальмы не растут, их заменили вербовыми ветвями, которые быстрее всего распускаются весной, сообщает "Локальная история".

Название "котики" эти веточки получили из-за мягких соцветий, напоминающих на ощупь мех маленьких котят. Именно эти пушистые почки вербы являются величайшей ценностью во время освящения.

Слово "лоза" для обозначения вербовых ветвей чаще используют в западных областях Украины. Название "баська" более характерно для определенных регионов Центральной Украины. А "шутка" – это диалектное название, которое можно услышать преимущественно на Закарпатье.

С освященной вербой у украинцев связано много традиций. После церковной службы этим ветвями люди легонько бьют друг друга, говоря: "Не я бью, верба бьет, через неделю Пасха". Это делается для здоровья и благополучия.

Освященные веточки хранят в течение года как оберег от недугов и непогоды. В некоторых местностях их ставят в огороде для хорошего урожая. Также вербовой веткой первый раз в год выгоняют скот на пастбище, чтобы она хорошо велась.

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