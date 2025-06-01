Как выбрать лопату для сада и огорода и не пожалеть об этом: рассматриваем нюансы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вес, высота, форма ручки и не только – здесь все имеет значение
Выбрать оптимальные сорта растений для сада и огорода, безусловно важно, но огромное значение имеют качественные, правильно подобранные инструменты. Они сокращают время, затраченное на работу и берегут здоровье.
Так, правильно подобранная лопата уменьшает нагрузку на спину, позволяет работать быстрее и дольше без усталости, а иногда и спасает от мозолей. Как выбрать идеальную лопату, разбирался "Телеграф".
Основные виды лопат и их назначение
Прежде чем выбирать, определим, какие лопаты вообще бывают:
Штыковая — классика. Узкое изогнутое полотно с заострённым краем. Идеальна для копки, переворачивания почвы, посадки деревьев и кустарников.
Совковая — широкая и плоская, нужна для перемещения рыхлой земли, песка, компоста.
Дренажная (или траншейная) — узкое и длинное полотно. Отлично выкапывает ямки под луковицы или узкие канавки.
Саперная — складная и лёгкая. Хороша в поход или на дачу "на выходные".
Материал полотна: не только сталь
Закалённая сталь — прочная, подходит для тяжёлых работ. Часто встречается у штыковых лопат. Минус — тяжёлая.
Нержавейка — не ржавеет, легко входит в почву, но хрупче. Хороша для рыхлой земли и лёгких садовых работ.
Борированная сталь — то, что вам предложат продавцы в хорошем магазине. Дороже, но очень износостойкая.
Алюминий и пластик — встречаются у совковых лопат. Лёгкие, но не любят глину и камни.
Совет: выбирайте лопату с заточенным краем — это сразу облегчает жизнь.
Что нужно знать о черенках
Длина: чем выше человек — тем длиннее должен быть черенок. Идеальная длина — по плечо. Слишком короткий черенок приведет к болям в спине, слишком длинный — к потере контроля.
Материал: дерево (ясень, берёза) считается классикой. Металл долговечнее, но он холоднее и тяжелее, а современные композиты — это компромисс между прочностью и весом.
Ручка: Т-образная (классическая) или D-образная (эргономичная). Чтобы выбрать подходящую, лучше пробовать в руке. Главное, чтобы она удобно лежала и не скользила.
Эргономика и дополнительные фишки
Современные производители (Fiskars, Gardena и др.) делают лопаты с:
- амортизирующими накладками;
- нескользящими зонами на черенке;
- изогнутыми формами для правильного положения запястья.
Да, стоят такие инструменты дороже, но и работать ними легче.
Как выбрать лопату в магазине
- Примерьте лопату к себе. Да-да, как кеды. Если неудобно держать — не берите.
- Посмотрите на сварные швы. Там часто ломаются дешёвые лопаты.
- Уточните вес. Оптимальным будет 1,5–2,5 кг. Если лопата тяжелая, устанете как при упражнении с гирями. При этом слишком легкий инструмент требует дополнительных усилий.
- Черенок должен быть крепко зафиксирован. Никаких скрипов и болтания в креплении.
- Определите цель. Важно выбирать лопату не на все случаи жизни, а для конкретной задачи.
И наконец: лучше две, чем одна
Серьёзно, одна лопата на все случаи — как один нож на кухне. Минимум нужно иметь две: штыковую для копки и совковую для перемещения и уборки. При необходимости можно будет расширить ассортимент. Так, почти в каждом частном доме есть специальная лопата для уборки снега.
Ранее мы рассказали, что гортензия — растение с характером: без внимания и грамотного ухода она превращается из королевы сада в капризную барышню. Чтобы кусты радовали пышными соцветиями всё лето, важно не просто поливать их по расписанию, а правильно подкармливать.