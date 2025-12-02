Мелодичные и простые в изучении: песни для детей в День святого Николая

Эти песни хорошо подходят для семейных традиций.

Когда улицы начинают светиться гирляндами, а дети считают дни до удивления, в украинских семьях оживает одна из самых теплых традиций — петь песни о Святом Николае. Современные и классические, мультипликационные и хоровые — они создают то самое уютное предпраздничное настроение, которое не купишь ни в одном супермаркете. Такие песни поют в школах, на праздниках, посвященных Дню святого Николая.

YouTube сейчас взрывается обновленными версиями любимых мелодий – от драйвовых рифмов до нежных колыбельных для малышей. И если ищете способ быстро "включить" атмосферу праздника — несколько правильных песен о Николае сделают это.

Песни о святом Николае

Святий Миколай

Я нечемним був у школі,

Ніс розбив я на футболі,

Вітер в голові гуде,

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде…

Я у мами найчемніша,

Най-най-най-найрозумніша,

Мамі я допомагаю,

Завітай до мене, Миколаю!

Завітай до неї, Миколаю!

Приспів:

Миколай приходить уві сні,

Подарунки загортає Він

У ангельські пісні,

До мами, до тата,

І до вас, малята,

Приходить Святий Миколай!

Тата й мами я не слухав -

Виросли у мене вуха,

Вітер через них гуде,

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде…

Радо я б хотів змінитись,

Бути чемним, не лінитись,

Але марно це уже -

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде…

Приспів.

Чемно ручки я складаю:

Святий Отче Миколаю,

В ніч чарівну, як завжди,

До усіх, усіх, усіх прийди!

До усіх, усіх, усіх прийди!

***

Нічка-чарівничка глянула у шибку.

Я затулю вічка та засну не швидко.

Вдень була я чемна, бо сьогодні, знаю,

Що для чемних діток є дарунки

В святого Миколая.

Приспів:

Ходить по землі святий Миколай,

Тільки ти засни і його чекай.

Ти лише повір в те, що він прийде,

Якщо будеш ти добрим до людей.

Уночі на небі зіронька засяє.

Чарівник ласкавий в гості завітає.

А ясного ранку під подушку гляну

І від Миколая подарунок

З радістю дістану.

Приспів.

Хочу в Миколая щиро попросити,

Щоб чарівна казка панувала в світі,

Щоб не обминула жодної хатини,

Бо її чекає з нетерпінням

Кожная дитина.

***

Дивитись на зиму через скло

Кльово так самому в хаті.

Скоро Різдво

І Миколай бородатий.

Скоро українці будуть співати,

І не просто так, без причини, -

Будуть колядувати

І Миколай бородатий.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла!

Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла!

Будуть колядувати

І Миколай бородатий.

Дивлюсь у вікно, сніг лапатий,

Хтось там йде до нашої хати,

То не якийсь Дід Мороз,

То Миколай бородатий.

Мені принесе він нову гітару,

До вас прийде також незабаром

Святий Миколай.

Миколай бородатий.

***

***

Зимонька вже на порозі, Миколай уже в дорозі.

Ми чекаємо дива, бо у нас таке було.

Миколай, Миколай, ми чекаємо.

Завітай, принеси зимову казку, завітай до нас, будь ласка.

За порогом сніг лапати й будемо стежечку топтати, щоб він зміг до нас зайти, подарунки занести.

Миколай, Миколай, ми чекаємо. Завітай принести зимову казку, завітай до нас, будь ласка.

Нічка вже зайшла до хати, захотілося поспати, і наснилося мені.

Миколайчик на вікні. Миколай, Миколай, ми чекаємо.

Завітай, принеси зимову казку, завітай до нас, будь ласка.

Прокидаюся і зранку і шукаю забаганку.

І радію, Миколай добре знав, що я чекав.

Миколай, Миколай, ми чекаємо. Завітай, принеси зимову казку.

***

Чарівна зимня нічка, засніжені поля.

Чекають Миколая всі діти звідтіля, бо він завжди щороку приходить у цей час.

Гостинці усілякі приносить кожен раз.

Це велика таємниця. Миколай кладе гостинці десь у хаті за кутки.

Ми знаходимо залюбки. Живуть дива на світі. Секрет знайомий всім.

І діти добре знають хороший настрій їм.

Святковий Миколайчик в любові і добрі знайдуть вони у хаті ранкової пори.

Миколай кладе гостинці десь у хаті в за кутки ми знаходимо залюбки.

Спасибі, Миколаю, за диво у житті збулася наша мрія.

Змогли його знайти. І вже сніжок пухнастий над нами пролітав.

Такий чудовий настрій буває у свята.

