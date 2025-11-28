Новый год в условиях войны: как выглядит елка на Софиевской площади в Киеве (фото)

Приближается День святого Николая, а значит — открытие елки

В Киеве начали устанавливать главную елку страны. Совсем скоро рождественское дерево на Софиевской площади при полном параде будет радовать киевлян и гостей города.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в центре столицы и показал установку елки.

"Лесной красавицей" ее можно назвать лишь условно, поскольку в этом году елка будет искусственной, собранной на металлическом каркасе. Ее торжественное открытие запланировано на 6 декабря – День святого Николая.

Установка елки в Киеве на Софиевской площади 2025

Наш фотокорреспондент Ян Доброносов также сфотографировал детей, которые прячутся во время воздушной тревоги. Поразительно то, что разница в кадрах всего 20 минут.

В центре Киева устанавливают елку, а дети неподалеку прячутся во время воздушной тревоги

"Разница между этими фото – всего 20 минут. По расстоянию – всего 200 метров. На первом фото – устанавливают новогоднюю елку. На втором – дети прячутся от возможных вражеских ракет. Киев сегодня", — пишет Ян Доброносов.

Отметим, что в этом году к установке и созданию новогодней елки в Киеве может присоединиться каждый украинец. Ведь люди могут приходить на Софиевскую площадь, брать игрушки и гирлянды и украшать свою часть елки.

Также мы рассказали, что в декабре снежная погода накроет Киев, несмотря на то, что эта зима должна удивить аномальным теплом. Температура опустится до 0 и на протяжении одного дня будет настоящая зимняя сказка.