И не забудьте про сладости: интересные идеи подарков для мамы и папы на День святого Николая

Галина Струс
Порадуйте близких вниманием и милыми подарками

День святого Николая, который в 2025 году отмечается по новому церковному календарю 6 декабря, это отличная возможность проявить тепло и заботу о близких. В этот день можно поздравлять и одаривать подарками не только детей, но и взрослых.

"Телеграф" рассказывает об идеях подарков для родителей на День святого Николая

Что подарить маме?

Есть несколько категорий подарков. Например, актуальными будут презенты с учетом времени года, пишет сайт Peanut Blossoms. Зимой для уюта и тепла можно подарить маме мягкий плед с рукавами или большой, уютный, теплый плед, ароматические свечи в красивом подсвечнике или набор для ароматерапии. Также хорошим и практичным подарком будет комплект постельного белья с красивым новогодним узором из качественного материала. Уютные домашние тапочки или мягкие, теплые носки с забавным рисунком тоже порадуют вашу маму.

Если говорить о подарках из категории для дома и хобби, то здесь хорошим решением будут кухонные гаджеты, стильный кухонный фартук, прикольный набор для ванной или красивая посуда. А если речь идет об эмоциях и впечатлениях, то отличным подарком будут билеты в кино, на концерт или сертификат в спа-центр или бассейн. Все зависит от предпочтений ваших близких.

Что подарить папе?

При выборе подарка для папы также можно руководствоваться разными категориями. Если речь идет об уюте и домашней атмосфере, то можно подарить теплый халат, уютную домашнюю одежду, мягкие тапочки или прикольные носки. Также хорошим подарком станет набор для приготовления глинтвейна, термокружка или термос.

Если речь идет о более бытовых и практичных подарках, то это может быть бокал для пива/вина с оригинальной гравировкой или рисунком, набор инструментов или гаджеты для его хобби (рыбалка, сад, автомобиль). Интересной может быть идея подарить коллекционный чай или кофе в красивой упаковке. Ну и классические подарки в виде мужской косметики или аксессуаров — ремень, кошелек, блокнот или чехол для телефона.

И не забудьте о сладостях

Взрослые как и дети любят полакомится чем-нибудь сладеньким. Не отказывайте родителям в этом удовольствии. Коробка конфет, пирожные или пакет мандаринов будет отличным дополнением к подаркам. Или же соберите большую корзину со сладостями и фруктами и презентуйте родителям в качестве основного подарка для двоих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Дне святого Николая по новому стилю. Когда отмечается, традиции и запреты на этот день.

