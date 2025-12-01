"Ой, хто, хто Миколая любить". Текст популярной колядки о святом для детей и взрослых (видео)
Эту праздничную колядку на Николая вы знаете из первых слов
В этом году украинские дети по новоюлианскому церковному календарю отмечают День Святого Николая вместе с западным миром – 6 декабря. При этом традиции праздника остаются прежними: изучаем колядки и радуем друг друга маленькими сюрпризами под подушкой.
День Святого Николая – время радости, подарков и песен. В этот день наши предки приглашали в дом музыкантов, собирали гостей, а еще ходили колядовать, посетив каждый дом. Этот обычай называли "приветствием снежной зимы". Одна из известнейших колядок о святом Николае начинается со слов: "Ой, хто, хто Миколая любить".
"Ой, хто, хто Миколая любить": текст колядки
Ой, хто, хто Миколая любить?
Ой, хто, хто Миколаю служить?
Тому Святий Миколай
На всякий час помагай,
Миколай(2)
***
Ой, хто, хто спішить в твої двори,
Того ти на землі і морі
Все хорониш від напасти,
Не даш йому в гріхи впасти,
Миколай (2)
***
Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призиває,
Той все з горя вийде ціло,
Охоронить душу й тіло
Миколай! (2)
***
Миколаю, молися за нас,
Благаєм Тебе зі сльозами
Ми Тя будем вихваляти,
Ім'я Твоє величати
Миколай! (2)
Как звучит "Ой, хто, хто Миколая любить" — видео
