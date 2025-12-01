Укр

"Ой, хто, хто Миколая любить". Текст популярной колядки о святом для детей и взрослых (видео)

Татьяна Кармазина
Читати українською
Мальчик играет на игрушечной гитаре
Мальчик играет на игрушечной гитаре. Фото Freepik

Эту праздничную колядку на Николая вы знаете из первых слов

В этом году украинские дети по новоюлианскому церковному календарю отмечают День Святого Николая вместе с западным миром – 6 декабря. При этом традиции праздника остаются прежними: изучаем колядки и радуем друг друга маленькими сюрпризами под подушкой.

День Святого Николая – время радости, подарков и песен. В этот день наши предки приглашали в дом музыкантов, собирали гостей, а еще ходили колядовать, посетив каждый дом. Этот обычай называли "приветствием снежной зимы". Одна из известнейших колядок о святом Николае начинается со слов: "Ой, хто, хто Миколая любить".

"Ой, хто, хто Миколая любить": текст колядки

Ой, хто, хто Миколая любить?

Ой, хто, хто Миколаю служить?

Тому Святий Миколай

На всякий час помагай,

Миколай(2)

***

Ой, хто, хто спішить в твої двори,

Того ти на землі і морі

Все хорониш від напасти,

Не даш йому в гріхи впасти,

Миколай (2)

***

Ой, хто, хто к ньому прибігає,

На поміч його призиває,

Той все з горя вийде ціло,

Охоронить душу й тіло

Миколай! (2)

***

Миколаю, молися за нас,

Благаєм Тебе зі сльозами

Ми Тя будем вихваляти,

Ім'я Твоє величати

Миколай! (2)

Как звучит "Ой, хто, хто Миколая любить" — видео

В церковном календаре за новым стилем идет Рождественский пост. Ранее "Телеграф" писал, почему украинцы отмечают Рождество дважды в год.

