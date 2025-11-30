Укр

Не духи и не чашку: что интересного подарить любимой на День Святого Николая

Виктория Козар
Идеи подарков любимой на День Святого Николая
Идеи подарков любимой на День Святого Николая. Фото freepik.com

Учитывайте интересы любимой при выборе подарка

День Святого Николая — один из самых ожидаемых праздников в году, когда родные, близкие, друзья и коллеги обмениваются подарками, мандаринками и сладостями. Некоторые люди не говорят о своих желаниях, чтобы получить сюрприз, в частности женщины.

"Телеграф" расскажет, что можно подарить девушке или жене в День Святого Николая, чтобы ей понравилось.

Подарки избраннице в День Святого Николая

Одним из удачных презентов на праздник может быть набор уходовой или декоративной косметики, которая нравится вашей избраннице. Каждая хочет иметь красивую и здоровую кожу, поэтому это правильная инвестиция во внешний вид. Также это могут быть маски, бальзамы для губ, любимый шампунь или кондиционер.

Что подарить на Николая
Косметика, фото Freepik

Ювелирное украшение — это та вещь, которой обрадуется любая девушка. Золото или серебро, серьги или браслет, с камнями или без — зависит от вашего достатка и предпочтений любимой. Чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на украшения, которые носит ваша избранница или прямо спросить о ее вкусах.

Николая что подарить любимой
Ювелирные изделия, фото Freepik

Прекрасным подарком будет сертификат на интересное занятие, которое вы можете попробовать вместе. Мастер-класс по лепке глины, прогулка на лошадях, скалолазание или танцы – выбор немалый. Получить яркие впечатления можно и на концерте любимого певца или группы.

Всегда актуально подарить любимой релаксу. Можно пойти на парный массаж, в бассейн или в SPA-центр. Такой отдых – это возможность восстановить силы и хорошо провести время.

Что подарить жене на Николая
Отдых в SPA, фото Freepik

Теплая вещь — особенно актуальна в зимнюю пору. Шарф, свитер или утепленные брюки – хороший вариант, который избранница точно оценит. Ведь это проявление заботы.

Чем ближе к рождественско-новогодним праздникам, тем все больше хочется готовиться к этому периоду. Гномы, украшения, новогодние игрушки, гирлянды – то, что оценит девушка или женщина, ведь красивый декор нравится всем. Это придает праздничное настроение и создает особую атмосферу.

Идеи подарков на День Святого Николая
Новогодний декор

