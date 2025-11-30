Не духи и не чашку: что интересного подарить любимой на День Святого Николая

Учитывайте интересы любимой при выборе подарка

День Святого Николая — один из самых ожидаемых праздников в году, когда родные, близкие, друзья и коллеги обмениваются подарками, мандаринками и сладостями. Некоторые люди не говорят о своих желаниях, чтобы получить сюрприз, в частности женщины.

"Телеграф" расскажет, что можно подарить девушке или жене в День Святого Николая, чтобы ей понравилось.

Подарки избраннице в День Святого Николая

Одним из удачных презентов на праздник может быть набор уходовой или декоративной косметики, которая нравится вашей избраннице. Каждая хочет иметь красивую и здоровую кожу, поэтому это правильная инвестиция во внешний вид. Также это могут быть маски, бальзамы для губ, любимый шампунь или кондиционер.

Косметика, фото Freepik

Ювелирное украшение — это та вещь, которой обрадуется любая девушка. Золото или серебро, серьги или браслет, с камнями или без — зависит от вашего достатка и предпочтений любимой. Чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на украшения, которые носит ваша избранница или прямо спросить о ее вкусах.

Ювелирные изделия, фото Freepik

Прекрасным подарком будет сертификат на интересное занятие, которое вы можете попробовать вместе. Мастер-класс по лепке глины, прогулка на лошадях, скалолазание или танцы – выбор немалый. Получить яркие впечатления можно и на концерте любимого певца или группы.

Всегда актуально подарить любимой релаксу. Можно пойти на парный массаж, в бассейн или в SPA-центр. Такой отдых – это возможность восстановить силы и хорошо провести время.

Отдых в SPA, фото Freepik

Теплая вещь — особенно актуальна в зимнюю пору. Шарф, свитер или утепленные брюки – хороший вариант, который избранница точно оценит. Ведь это проявление заботы.

Чем ближе к рождественско-новогодним праздникам, тем все больше хочется готовиться к этому периоду. Гномы, украшения, новогодние игрушки, гирлянды – то, что оценит девушка или женщина, ведь красивый декор нравится всем. Это придает праздничное настроение и создает особую атмосферу.

Новогодний декор

