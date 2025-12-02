Когда Украина празднует Николая в 2025 году: традиции, запреты и мощная молитва

Узнайте, почему в праздник нельзя стричь ногти и одалживать деньги

Святой Николай Чудотворец занимает особое место среди самых почитаемых святых в православии. В моменты трудностей христиане обращаются к нему с молитвами о помощи и благополучии. В этом году, согласно новоюлианскому церковному календарю, праздник Святого Николая отмечается 6 декабря — вместо привычного 19 декабря.

Праздник святителя, который в этом году выпадает на субботу, с теплом встречают и дети, и взрослые. Это прекрасный повод напомнить родным о своей любви, проявить заботу и порадовать их подарком или приятным угощением.

День святого Николая 2025: что нельзя делать

Обижать детей и стариков — к бедам.

Убивать пауков или причинять вред животным — к денежным потерям.

Выбрасывать мусор после заката — вместе с ним уходит достаток.

Стричь ногти и волосы — можно укоротить свою жизнь.

Отказывать в помощи нуждающимся — плохая примета. Можно самому оказаться в нищете.

Брать деньги в долг — вернуть их будет непросто.

Традиции праздника 6 декабря

В День Святого Николая верующие по традиции посещают храмы и участвуют в праздничных богослужениях. Они обращаются к святому Николаю с молитвами и просят его о защите, а также молятся за мир в Украине. Этот праздник нередко называют детским — и не зря: дети с особым нетерпением ждут на день Святого Николая. Взрослые дарят им сладости и подарки, заранее пряча их под подушку.

Фото: freepik

Сильная молитва Николаю

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь

В церковном календаре за новым стилем идет Рождественский пост. Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.