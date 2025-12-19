Постоянный стресс и штрафы: украинка рассказала, жизнь в какой стране ЕС может превратиться в страшный сон (видео)

Эта страна известна своими штрафами за любую мелочь

Харьковчанка, прожившая два года в Германии, рассказала, какие "минусы" есть у этой европейской страны. Она проанализировала качество услуг и жизни там.

Соответствующее видео было опубликовано на странице mrs.faustova в TikTok. Больше всего девушка рассказала о том, что "ты во всем виноват" и о бюрократии.

Что нужно знать о Германии: рассказ украинки

Она отметила, что в Германии человек постоянно испытывает вину. Соседи могут пожаловаться из-за шума, неправильной сортировки мусора или даже из-за того, что ты иностранец. Поэтому, по ее словам, приходится жить в напряжении и бояться любой ошибки. Харьковчанка выучила немецкий язык до уровня B2 и работала в немецких компаниях, однако это не упростило жизнь.

Она пожаловалась на сложную бюрократию, долгое ожидание документов и бумажные письма со штрафами, в которых начисляют сразу пеню. Также она рассказала о высоких налогах, постоянных отчетах для самозанятых и страхе совершить ошибку в документах.

Отдельно украинка вспомнила о больших расходах на коммунальные услуги, когда после годового перерасчета приходится доплачивать тысячи евро. По ее словам, многие ее знакомые оказывались в такой же ситуации.

Она также обратила внимание на климат, постоянные дожди и нехватку солнца, что, по ее словам, истощает психически.

Также девушка раскритиковала систему здравоохранения. По ее словам, несмотря на большую стоимость медицинского страхования, трудно быстро попасть к врачу, а запись иногда приходится ждать несколько месяцев.

