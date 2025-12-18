Разница в 12 раз. Сколько стоят продукты в Украине и Германии: где и что дороже

Сколько на самом деле стоит жизнь в Украине и Европе

Европейские цены и не европейские зарплаты. "Телеграф" сравнил, сколько стоят продукты и базовые товары в Украине и Германии. Корреспондент зафиксировала цены в супермаркете Aldi в Германии в первой декаде декабря.

Цены для удобства подаем с пересчетом в гривну по курсу 1 евро = 49,61 грн. Стоимость продуктов — опираясь на два крупных супермаркета сети "Метро" и "Сільпо". В инфографике к материалу красным обозначены товары, которые дороже в Германии, зеленым — дешевле, фиолетовым — позиции с разницей менее 5 грн.

Важно учитывать: в Германии большинство товаров продается в больших упаковках, что автоматически снижает цену за единицу. Это касается не только кормов для животных, но и овощей, картофеля, бакалеи, напитков. Украинский покупатель чаще вынужден покупать мелкие объемы и платить больше.

Овощи и фрукты

В основном выращенное в Украине, дешевле овощей и фруктов на прилавках Германии. Самая большая разница – в стоимости яблок. В Германии они стоят 2,19 €/кг (108,64 грн), в то время как в Украине — 34,50 грн/кг. Разница составляет более 74 грн за килограмм. Картофель в Германии стоит 0,64 €/кг (31,75 грн), а в Украине – 16 грн/кг. Однако при покупке больших упаковок цена в Германии становится более выгодной. Экзотические фрукты часто дешевле именно в Германии: ананас там стоит 55 грн/кг, тогда как в Украине около 126 грн/кг в пересчете. Очевидно, вопрос в транспортных расходах.

Цена на овощи и фрукты в Украине и Германии

Цена на картофель в Германии

Крупы, бакалея и хлеб

Здесь цены в европейской стране не столь уж выше. Иногда стоимость товара в Украине намного существеннее. Самая заметная разница — на макаронах пенне. В Германии – 68,46 грн/кг, в Украине – 109,98 грн/кг. В то же время пшеничный хлеб значительно дороже в Германии: 172,4 грн/кг против 55 грн/кг в Украине — разница более чем в три раза.

Цена на крупу, макароны, хлеб в Украине и Германии

Цена на рис жасмин в Германии

Мясо

Стоимость сырого мяса в Германии значительно выше, чем в Украине. Куриная грудка стоит 406,51 грн/кг, против украинских 264 грн/кг. Разница — более 140 грн на килограмм, что является одной из самых крупных в мясной категории. В то же время бекон и салями имеют почти идентичные цены в обеих странах.

Цена на мясо и вырезку в Украине и Германии

Цена на колбасу в Германии

Молочные продукты

Молочные продукты более выгодны в Европе. Наибольший разрыв – на сыре Гауда. В Германии – 304,09 грн/кг, в Украине – 454 грн/кг. Разница – около 150 грн. Молоко же имеет почти одинаковую цену — 47,13 грн в Германии против 43,39 грн в Украине.

Цена на молочные продукты в Украине и Германии

Цена на сыр в Германии

Сладости и снеки

Разница в цене на сладости показывает парадокс: популярные бренды в ЕС часто стоят дешевле или так же, чем в Украине. Самый большой разрыв – Ferrero Rocher. В Германии – 237,63 грн, в Украине – 359,34 грн. Разница свыше 120 грн за коробку. Pringles в Украине ощутимо дороже: 174 грн против 123,53 грн в Германии. Для немецкого покупателя снеки — это мелкий расход, для украинца — уже не обычная покупка.

Цена на сладости в Украине и Германии

Цена на сладости в Германии

Напитки и алкоголь

Вино в Германии стоит дешевле более чем в два раза. Кофе также существенно дороже в Украине. В то же время, пиво демонстрирует почти идеальный паритет: 27,29 грн в Германии и 27,46 грн в Украине. Соки же показывают обратную картину.

Цена на напитки и алкоголь в Украине

Цена на вино в Германии

Корм для животных

В категории кормов для животных разница не критична, но интересный факт — в Германии корм продается большими упаковками по 18 паучей, и один пакетик обходится примерно в 13,75 грн, тогда как в Украине более мелкие фасовки стоят 16,50 грн за штуку. Количество и объем снова работают в пользу европейского потребителя.

Цена на корм для животных в Украине и Германии

Цена на корм для кошек в Германии

Гигиена

В этой категории у украинцев также меньше упаковки тех же брендов. Есть и более выгодные, и менее доступные варианты.

Цена на товары для гигиены в Украине и Германии

Цена на шампунь в Германии

Сколько стоит базовая продуктовая корзина

Для сравнения взяли один и тот же набор товаров, которые украинцы покупают чуть ли не каждую неделю: молоко, твердый сыр (Гауда), картофель, макароны, пшеничный хлеб, яблоки, куриная грудка. Общая стоимость в Германии – 1138,98 грн, в Украине – 976,87 грн. Но, несмотря на то, что немецкая корзина дороже, ключевая разница — не в ценах, а в зарплатах.

В Украине минимальная зарплата – 8000 грн, после налогов (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор) – примерно 6160 грн. В Германии же минимальная зарплата после вычета налогов — 1550 евро, что по курсу 49,61 грн. составляет примерно 76 895 грн.

Поэтому минимальный чистый доход в Германии более чем в 12 раз выше, чем в Украине, тогда как базовая продуктовая корзина дороже всего на несколько сотен гривен.

Ранее "Телеграф" сравнивал стоимость продуктов в Украине и Польше. Разница в ценах и доходах не столь поразительна, но существенна.