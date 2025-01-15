Они удивляются, что мы умеем писать. Беженка из Украины рассказала, с чем столкнулась в Финляндии

Частично причина в наших гражданах

Украинская журналистка Светлана Рябова, которая выехала в Финляндию, рассказала, как воспринимают украинцев в этой стране. Несмотря на сильную поддержку Украины, к украинцам в Финляндии часто относятся как к людям, не являющимся частью европейского сообщества.

"Среднестатистическое представление об украинце состоит в том, что это человек, лишенный общих знаний, без высшего образования, который годится только для работ, не требующих квалификации — таких, как простое строительство, уборка или сельскохозяйственные работы", — рассказала Рябова на своей Facebook-странице.

По ее словам, в определенной степени такое восприятие возникло из-за того, что до войны многие украинцы действительно были вовлечены в такие работы. Однако далеко не все из тех, кто выполнял такие работы, не имеют высшего образования. Для многих это была возможность заработать на квартиру или авто. Зарплата в 2018 году на уборке или сборе ягод в Финляндии была 1,5 тысяч евро, тогда как средняя зарплата того же журналиста в Украине была втрое ниже.

"Помню, как в Финляндии, в первый год великой войны, я была на встрече с представительницей интеграционной школы. Там было около 30 украинцев, и она спросила, сколько людей имеют высшее образование. Подняли руки все", — поделилась воспоминаниями Светлана Рябова.

У некоторых, добавила она, было по два высших образования. Финка была озадачена, ведь готовила доклад для другой аудитории.

"Моя знакомая записалась на языковые курсы. И где-то через несколько уроков учительница в частной беседе ей призналась, что поражена уровнем украинских учеников, потому что морально готовилась к тому, что большинство украинцев вообще не умеют писать", — рассказала она.

Еще одна красноречивая ситуация произошла во время встречи Светланы с HR-менеджером, которой она жаловалась на буллинг и на то, что условия сотрудничества были изменены в одностороннем порядке. В ответ и спросила, понимает ли украинка, что работает в финской компании. Этот вопрос очень удивил Светлану. Она подчеркнула, что финка не была злой к ней, или лишенной эмпатии.

"Скорее, она имела в представлении определенный портрет украинца, который не может адекватно воспринимать финскую реальность и не была готова услышать о том, что многие компании в Украине работают по международным стандартам", — пояснила Рябова.

Она задается вопросом, почему финны ошибочно воспринимают украинцев. Ведь Украина является большой по территории страной, а украинцы являются культурно и географически частью европейского мира. Коррупция, в которой нашу страну часто обвиняют на Западе, не присуща только нам. Частично такому восприятию способствует пропаганда, сформировавшая стереотипы об украинцах. Однако и сами украинцы приложились к этому.

"Украинцы также способствуют этому мифу, ведь наш комплекс неполноценности здесь разворачивается в полной мере. Плюс мы сами часто верим в те стереотипы, которые о нас составляет пропаганда. Это также огромная недоработка наших официальных учреждений", — констатировала Светлана Рябова.

В более раннем своем сообщении она рассказала, что украинцы не могут расстаться со старыми привычками, даже в странах, где ценности противоположны "совковым". Эта "совковость" расцветает именно в закрытых украинских сообществах, отметила она.

"Коррупцию в Украине мы осуждаем, но нелегальные бизнесы, хамство, привычка "хакать" систему и травить тех, кто решается говорить об этом, переезжают вместе с нами. Когда я написала статью о взятках за трудоустройство в Финляндии (да, это взятка, когда кто-то получает часть зарплаты за "рекомендацию"), мне писали: "Зачем это поднимать? Это же помогает найти работу". То, что это незаконно, может поставить человека в затруднительное положение и делает его уязвимым к мошенникам, – не волнует", — привела пример Рябова.

Также украинцы были недовольны, когда она затрагивала тему низкого уровня вакцинации среди наших соотечественников в Финляндии. А после текста о нелегальных пассажирских перевозках женщину удалили из одной из крупнейших украинских групп в Финляндии и начали распространять о ней ложь. Хотя риски для пассажиров реальны: от дикого сервиса, когда тебя могут высадить ночью с ребенком почти в поле, до ДТП из-за уснувшего за рулем водителя, добавляет Рябова.

"Сейчас я работаю над текстом об обороте украинских лекарств в Финляндии – и снова волны хейта. Перевозчик, возящий лекарства, призвал своих клиентов "разобраться". Люди готовы вести себя как жители зоопарка, чтобы только продолжать получать колбасу или медикаменты дешево. Уже более 400 комментариев, из которых не больше десятка – написаны в здравом уме. Я прочла почти все комментарии. И нет, это не ранит – это **яха пугает. Потому что это не обо мне, а о качестве нашего общества. У многих нет критического мышления, логики или базовых нравственных принципов", — пишет Светлана.

Как рассказывал "Телеграф", в финском городе Эспоо произошел скандал с украинским пивом под названием Putin Huilo. В магазине в одном из торговых центров Хельсинки он продавался с необычной этикеткой. Правда, только неделю.