Куда бегут украинцы: страны ЕС приняли рекордное количество беженцев за два года

4,3 миллиона украинцев в Европе: в Евростате рассказали, кто и куда уезжает из Украины

Появилась информация о том, куда едут украинцы, покидающие страну из-за войны. Число людей, получивших защиту в странах Евросоюза, резко возросло.

Что нужно знать:

В сентябре страны ЕС выдали 79 тысяч новых решений о защите украинцев

Рост начался после разрешения выезда для мужчин в возрасте 18-22 лет.

Больше украинцев приняли Польша, Германия и Чехия в сентябре этого года.

По данным Евростата, в сентябре государства ЕС выдали украинцам 79 205 новых решений о временной защите. Это на 49 процентов больше, чем месяцем ранее, и самый большой показатель за два года.

Как пишет Рolitico, резкий рост начался после того, как Украина изменила правила выезда. Теперь молодые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут свободно покидать страну. До этого они не имели права выезжать за границу.

На конец сентября под временной защитой в Евросоюзе находились 4,3 миллиона украинцев. Больше всего их в Германии, Польше и Чехии. В Чехии на каждую тысячу местных жителей приходится 35,7 украинца с таким статусом.

Какие страны предоставили наибольшему количеству граждан временную защиту в ЕС

Больше новых людей в сентябре приняла Польша — почти 13 тысяч. Германия приняла на 7600 больше, чем в августе, Чехия — на 3500. Одна Франция зафиксировала небольшое уменьшение — на 240 человек.

Среди получивших защиту 44 процента — женщины, 31 процент — дети, около 25 процентов — мужчины. Украинцы составляют более 98 процентов всех людей, воспользовавшихся программой временной защиты ЕС. Эту программу продлили до марта 2027 года.

В Германии и Польше растет беспокойство из-за приезда молодых украинских мужчин. Местные политики предупреждают, что это может ослабить поддержку среди населения. Крайнеправые партии обвиняют беженцев в том, что они уклоняются от армии и нагружают социальные системы.

Напомним, "Телеграф" рассказал, что в Раде назвали "ошибкой и популизмом" разрешение на выезд 22-летних. Это привело к определенным проблемам.