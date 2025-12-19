Вместо тюрьмы – ВСУ. Кого и как наказали за смерть 5-летнего мальчика после лечения зубов во Львове

Отец мальчика рассказал, что принял вердикт безэмоционально, но с чувством исполненного долга

Во Львове суд вынес обвинительный приговор по делу Велеса Пашника, скончавшегося после стоматологической процедуры. Обвиняемую Ирину Поду приговорили к 4 годам ограничения свободы с дополнительными условиями.

Суд вынес сбалансированное решение. Об этом сообщил отец мальчика Виктор Пашник.

"Сегодня Железнодорожный районный суд города Львова вынес обвинительный приговор по делу нашего сынишки Велеса, по которому Ирина Пода приговорена к основному наказанию в виде ограничения свободы на срок 4 года и как дополнительное наказание лишения права оказывать медицинскую помощь детям на срок 3 года", — написал Виктор.

По его словам, суд, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного и заявления обвиняемой, в частности, признание вины во всех преступлениях, чистосердечное раскаяние, признание гражданского иска в полном объеме и, уже частичное возмещение ущерба, применил к обвиняемой ст. 75 УК Украины. Суд освободил ее от отбывания основного наказания с испытанием в течение 2 лет, а также возложил ряд обязанностей на осужденную.

Велес Пашник

"От дополнительного наказания Ирина Пода не освобождена, поэтому оказывать помощь детям в течение 3 лет запрещено. Далее она, как военнослужащая будет продолжать служить в ВСУ и исполнять обязанности, которые на нее возложил суд. Возможно, таким образом это лицо будет иметь возможность искупить свою вину. Для нас важно что этот тяжелый судебный процесс окончен. На душе легче не стало, мы безэмоционально восприняли приговор, но есть ощущение исполненного долга", — рассказал Виктор.

Как произошла трагедия

Как сообщал "Телеграф", пятилетний Велес Пашник впал в кому после удаления молочных зубов под общим наркозом в клинике Ori-Dent в январе 2024 года. Медицинская комиссия признала, что анестезиолог и стоматолог, работавшие с ребенком, не обладали должной квалификацией. Ирине Поде было объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, за подделку документов и незаконную медицинскую деятельность.

Семья Пашник

Отец мальчика заявлял, что анестезиолог Ирина Пода, подозреваемая в ненадлежащем исполнении обязанностей, подала документы на мобилизацию в ВСУ, чтобы избежать уголовной ответственности.

