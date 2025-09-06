Девочка-квадробер в Одессе играла на пляже: соцсети разделились на два лагеря (видео)

Ребенок был не один

На пляжах в Одессе можно встретить не только обычных лис, но и имитаторов — местные сняли девочку-квадробера, которая в рыжей маске и с хвостом прыгала на линии прибоя.

Авторы видео отмечают, что на видео она с матерью. Девочка не только имитировала движения животного, но и прыгала соответствующим образом, так как прыгают лисы во время охоты. Подобное увлечение распространилось среди молодежи разных стран несколько лет назад.

Мнения одесситов относительно подобной активности разделились. Часть из комментаторов говорит, что девочка уже слишком взрослая для подобных развлечений и в целом, это все бессмыслица, а таких людей нужно изолировать.

Квадроберов нормальными не считают

Другая часть комментаторов напомнила, что это все-таки еще ребенок, и он может перерасти увлечение. Более того, часть развлечений, которые были раньше, совсем не детские, и времяпрепровождение было не очень безопасным.

О развлечениях из прошлого

Не обошлось без предположений, откуда вообще берутся квадроберы.

Все идет еще из садика

Специалисты утверждают, что квадробика это своего рода тренировка, которая может улучшить гибкость и координацию. Этот вид тренировок улучшает равновесие, стабильность и функциональную физическую форму, которая может улучшить психическое самочувствие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что играя у квадроберов подростки иногда излишне увлекаются и начинают лаять на прохожих. Увлекла идея и старшее поколение. В Одессе на прохожих мяукал дедушка.