"Котенок привык": анестезиолог показывала в TikTok, как ее ребенок мучает животное, фото

Украинцы возмущены издевательствами над животным

Анестезиолог из Львова выкладывала в соцсети видео с издевательствами своей малолетней дочери над котенком. После того как разгорелся скандал, она удалила все ролики.

Что нужно знать:

Львовянка распространила видео издевательств дочери над котенком

Видео удалены после скандала, но сохранены пользователями

Женщина работает анестезиологом в больнице Святого Пантелеймона

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы. Они отмечают, что пользователи успели сохранить скандальные видео.

На одном из роликов видно как маленькая девочка рисует фломастерами на животном, а затем пытается стереть свои художества полотенцем. Объективности ради отметим, что женщина говорила ребенку, что так делать нельзя.

Вместе с тем она не предотвратила издевательства, а снимала это на видео и выкладывала в ТикТок. Создается впечатление, что она "воспитывала" дочь только на камеру. А по ее тону даже не понятно, что она не одобряет действия девочки, скорее в нем сквозит едва сдерживаемый смех.

Кто-то из пользователей сообщил, что женщина в комментариях радостно писала, что котенок уже не вырывается. Животное привыкло к издевательствам, а для них это весело. Также отмечается, что это происходило неоднократно.

В аккаунте указано, что женщина по имени Кристина работает в больнице Святого Пантелеймона Первого территориального медицинского объединения Львова. А администраторы паблика узнали, что она занимает должность анестезиолога.

В комментариях к публикации поднялась волна возмущения – люди требовали забрать из этой семьи котенка, а мать наказать. Но были и те, кто скептически отнесся к таким предложениям да и в целом к тому, что общество возмутилось из-за этой истории.

Напомним, в Чугуеве Харьковской области дикий олень в панике после обстрелов вышел из леса и метался по городу. Животное разбило стеклянную дверь в магазине гаджетов и получило серьезные травмы. Ветеринарам не удалось его спасти.