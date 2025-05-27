Подозреваемая избегает суда: появились новые детали по делу умершего в стоматологии мальчика

Отец погибшего мальчика призвал МОУ не допускать, чтобы люди с уголовными делами служили в армии

Появились новые детали по делу пятилетнего Велеса Пашника, скончавшегося после стоматологической процедуры во Львове. Отец мальчика заявил, что анестезиолог Ирина Пода, подозреваемая в ненадлежащем исполнении обязанностей, подала документы на мобилизацию в ВСУ во избежание уголовной ответственности.

Об этом сообщил отец умершего мальчишки Виктор Пашник. По его словам, Ирина Пода служит в запасной медицинской роте Сумской области, из-за чего судебное производство приостановлено. Отец отмечает, что это "типичная схема уклонения от наказания" и требует справедливости.

Что было раньше

Пятилетний Велес впал в кому после удаления молочных зубов под общим наркозом в клинике Ori-Dent в январе 2024 года.

Медицинская комиссия признала, что анестезиолог и стоматолог, работавшие с ребенком, не имели должной квалификации. Ирине Поди объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, за подделку документов и незаконную медицинскую деятельность.

Умерший Велес Пашник

Отец погибшего мальчика призвал Министерство обороны не допускать, чтобы люди с уголовными делами служили в армии, ведь "армия — не место для воров и убийц".

Ранее "Телеграф" сообщал, что отец Велеса, Виктор Пашник — бандурист, бард и лауреат конкурса "Красная рута-2003". Он поделился воспоминаниями о том трагическом дне, когда сын вместе с матерью пришли на лечение зубов.