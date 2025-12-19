Замість в'язниці — ЗСУ. Кого і як покарали за смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів у Львові

Батько хлопчика розповів, що сприйняв вердикт беземоційно, проте з відчуттям виконаного обов'язку

У Львові суд виніс обвинувальний вирок у справі Велеса Пашника, який помер після стоматологічної процедури. Обвинувачену Ірину Поду засудили до 4 років обмеження волі з додатковими умовами.

Суд виніс збалансоване рішення. Про це повідомив батько хлопчика Віктор Пашник.

"Сьогодні Залізничний районний суд міста Львова виніс обвинувальний вирок в справі нашого синочка Велеса, за яким Ірину Поду засуджено до основного покарання у вигляді обмеження волі на строк 4 роки та як додаткове покарання позбавлення права надавати медичну допомогу дітям на строк 3 роки", — написав Віктор.

За його словами, суд, враховуючи обставини справи, тяжкість вчиненого та заяви обвинуваченої, зокрема, визнання вини у всіх злочинах, щиросердне каяття, визнання цивільного позову в повному обсязі та, вже часткове відшкодування шкоди, застосував до обвинуваченої ст. 75 КК України. Суд звільнив її від відбування основного покарання з випробуванням протягом 2 років, а також поклав низку обовʼязків на засуджену.

Велес Пашник

"Від додаткового покарання Ірина Пода не звільнена, тож надавати допомогу дітям протягом 3 років заборонено. Далі вона, як військовослужбовиця продовжуватиме служити в ЗСУ та виконуватиме обовʼязки, які на неї поклав суд. Можливо, таким чином ця особа буде мати можливість спокутувати свою вину. Для нас важливо що цей важкий судовий процес закінчено. На душі легше не стало, ми беземоційно сприйняли вирок, але є відчуття виконаного обовʼязку", — розповів Віктор.

Як сталась трагедія

Як повідомляв "Телеграф", п’ятирічний Велес Пашник впав у кому після видалення молочних зубів під загальним наркозом у клініці Ori-Dent у січні 2024 року. Медична комісія визнала, що анестезіологиня та стоматологиня, які працювали з дитиною, не мали належної кваліфікації. Ірині Поді було оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за підроблення документів та незаконну медичну діяльність.

Родина Пашник

Батько хлопчика заявляв, що анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана в неналежному виконанні обов’язків, подала документи на мобілізацію до ЗСУ, аби уникнути кримінальної відповідальності.

