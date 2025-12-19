Гороскоп на 20 декабря: Весы предстанут перед выбором, а у Рыб будут эмоциональные колебания

День благоприятен для тяжелых и эмоциональных разговоров

Для некоторых знаков Зодиака 2026-й станет годом серьезных испытаний. А пока "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 20 декабря, чтобы вы знали, что ждать от этой субботы.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вы почувствуете необходимость навести порядок в давно откладываемых делах. День подходит для завершения, а не для стартов. В общении стоит быть сдержаннее – не все готовы к вашей прямоте. Вечером возможно чувство усталости, поэтому не игнорируйте отдых.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день может принести неожиданные разговоры, которые изменят ваше мнение на определенную ситуацию. Вы склонны держать все под контролем, но лучше чуть-чуть отпустить. В финансовых вопросах следует избегать импульсивных решений. День благоприятен для спокойной, рутинной работы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Информации будет много, но не вся она полезна. Вам придется отличать важное от шума. Возможны мелкие недоразумения с близкими, если вы будете спешить. Лучше слушать больше, чем говорить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день заставит вас больше думать о себе, чем о других – и это нормально. Рабочие вопросы могут потребовать эмоциональной выдержки. Не следует брать на себя чужую ответственность. Вечером хорошо заняться тем, что успокаивает.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы можете ощутить желание доказать свою правоту, но завтра это не принесет ожидаемого результата. День лучше посвятить практическим делам. Кто-то из окружения будет нуждаться в вашей поддержке — без драм, просто по-человечески. В финале дня возможно приятное чувство завершенности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День благоприятен для планирования и наведения порядка — как в документах, так и в мыслях. Вы будете внимательны к деталям, и это поможет избежать ошибок. Не следует перегружать себя дополнительными задачами. Оставьте время на восстановление.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День может поставить вас перед давно назревавшим выбором. Не спешите — сегодня важно взвесить все "за" и "против". В общении возможны неожиданные признания или новости. Вечер лучше провести в спокойной обстановке.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы будете сосредоточены и собраны даже если вокруг хаос. День подходит для серьезных разговоров и решений. Следует избегать резких формулировок – они могут быть неправильно восприняты. Физическая активность поможет снять напряжение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день может немного снизить ваш обычный темп. Это не минус, а нужная пауза. Хорошо возвращаться к старым идеям и просматривать планы. Не стоит обещать большее, чем вы реально готовы сделать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет продуктивным, если вы не попытаетесь сделать все сразу. Ваш авторитет может сыграть немаловажную роль в рабочих вопросах. В личной жизни следует быть внимательнее к мелочам. Вечером возможно чувство удовлетворения от собственных решений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вы можете почувствовать внутренний протест против рутины. Но само выполнение простых задач даст наилучший результат. Не все идеи следует озвучивать сразу — некоторым нужно созреть. День благоприятен для анализа и наблюдений.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день может принести эмоциональные колебания, но вы со всем справитесь. Важно не сомневаться и не замыкаться в себе, если что-нибудь пойдет не по плану. Вечер подойдет для творческой работы и спокойных встреч.