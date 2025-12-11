Могут принести удачу и изобилие: идеи подарков на год Огненной Лошади, которые не будут выглядеть дешево

Оригинальные идеи, которые не стоят "все деньги мира"

До Нового года осталось совсем мало времени, именно поэтому пора подумать о том, чем порадовать близких. Подарки на год Огненной Лошади должны быть не просто милыми безделушками, а символами энергии духа, успеха и смелости — именно такие гостинцы могут принести успех и удачу в следующем году.

"Телеграф" подготовил для вас идеи небанальных подарков на Новый год 2026. Они не обязательно должны быть "с конем", главное символическими.

Что подарить на Новый год 2026

Символическая лошадь

По словам астрологов, Лошадь в восточном зодиаке – о свободе и удаче. Однако не стоит дарить очередную статуэтку, которая выглядит как с рынка. Сейчас существует множество вариаций декора для дома или елки. В частности, можно приобрести гипсовую фигурку коня, которую можно разрисовать самостоятельно. Это идеальный вариант подарка для творческих людей.

Девочка разрисовывает фигурку коня. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Планер

Если человек, которому вы выбираете подарок, постоянно занят, планер – то, что ему точно понадобится. Можно символически выбрать планер красного цвета.

Аромасвечи

Поскольку 2026 год пройдет под знаком Огненного Коня, а огонь всегда нужно усиливать, свечи — идеальный вариант. Однако сначала узнайте, пользуется ли ими человек, которому вы выбираете подарок. Сейчас существует множество различных вариаций – он ароматичный и красивых до "прикольных" – выбор за вами.

Аромасвичка

Гаджет

Год Лошади символизирует много движения. Поэтому хорошая идея для подарка – смарт-часы, ведь благодаря ему можно измерять количество шагов и ритм сердца.

Фуд-бокс

В символике китайского Нового года мандарины и фрукты оранжевого цвета означают изобилие. Стильный фуд-набор можно сделать собственноручно, предварительно приобретя нужные ингредиенты. К примеру, можно положить цитрусы, шоколад, чай с пряностями. Как дополнение – красная чашка и пижама.

Бокс на новый год. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Подарок-приключение

Лошадь – о свободе, а Огонь – о драйве. Поэтому хорошим вариантом будет сертификат на фотосессию, занятия по верховой езде, поход в квест-комнату. Поинтересуйтесь предпочтениями того, кому ищете подарок.

Браслет с подвеской в виде подковы

Подкова во многих традициях – символ удачи. Но вместо олдскульной металлической подковы тонкий браслет с миниатюрным, стильным символом. Эстетически и универсально.

Красный кошелек с монетой удачи внутри

В китайской традиции красный кошелек считается символом богатства. Положите внутрь монетку или купюру. Это символично, недорого, и то, что всегда нужно.

Красный кошелек. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

