Заблокируете поток удачи: что нельзя вешать на елку, чтобы не разозлить Огненную Лошадь

Подбор украшений для Нового года имеет важное значение

Новый год не за горами и многие задумываются о том, как красиво оформить праздничный стол и елку. Оказывается, есть ряд украшений и оттенков, которых лучше избегать в декоре, чтобы не разозлить Огненную Лошадь.

"Телеграф" решил подсказать, что нельзя вешать на елку в 2026 году, чтобы от вас не ушла удача. Примите эти советы во внимание!

Что нельзя вешать на новогоднюю елку 2026

Украшение новогодней елки имеет большое значение, потому что правильная цветовая гамма, формы и символика игрушек способны создать гармонию и положительную энергетику в вашем доме.

Если вы хотите расположить к себе "хозяйку" 2026 года, то лучше избегайте старых, потрескавшихся или поврежденных игрушек на новогоднем дереве. Лошадь ценит изысканность, а сломанные украшения способны блокировать поток удачи, привлекая негатив.

Что нельзя вешать на елку 2026

Для декора лучше использовать "огненную палитру": оттенки красного, оранжевого и золотистого, однако не перебарщивайте: гармонично сочетайте их с зелеными, серебряными и золотыми деталями.

Огонь символизирует страсть, энергию и восторг, однако его избыток может привести к чрезмерной возбудимости, раздражению или агрессии — того, чего мы все хотим избежать в праздничные дни эксперт с фен-шуй, дизайнер Анна Липпетт

Несмотря на то, что 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади, с "горящими" элементами лучше не экспериментировать в декоре. Минимизируйте фигурки и игрушки с пламенем, чтобы они не создавали "тяжелую" энергию.

Также не стоит использовать украшения в виде ножей, мечей или другого оружия, потому что такие формы символизируют конфликты, борьбу и агрессию, что крайне нежелательно в праздничной атмосфере.

Какие игрушки не стоит вешать на елку в год Огненной Лошади

Важным правилом является избегание острых верхушек и заостренных деталей: отдавайте предпочтение мягким формам и традиционным украшениям, например, ангелам или круглым шарам. Это помогает создать положительную, уютную энергетику вокруг елки.

Не используйте на елке фигурки хищников: волков, медведей, тигров или львов, поскольку они считаются врагами Лошади и способны "раздражать" символ года.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака окажутся на вершине успеха в 2026 году. Огненная Лошадь уже определила счастливчиков.