Никаких компромиссов: нардеп объяснила, как государство должно наказывать за нападения на ТЦК
Большинство обвинений ТЦК – влияние России
За нападения на работников территориальных центров комплектования (ТЦК) положено максимально строгое наказание. Государство должно жестко реагировать на такие преступления, чтобы раз и навсегда стало ясно: насилие против военных недопустимо. Никакие оправдания о страхе перед мобилизацией не могут служить основанием для нападений.
Что нужно знать:
- 90% критики ТЦК – пророссийская пропаганда
- Каждый случай злоупотреблений рассматривают индивидуально
- Страх не оправдывает преступления против военных
Об этом "Телеграфу" сказала командир медицинского батальона "Госпитальеры", депутат ВР от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич. Подробнее читайте в материале: "Я поддерживаю ТЦК" — нардеп Зинкевич о мобилизации женщин и о том, где взять деньги на повышение зарплат военных".
Депутат открыто поддерживает работников ТЦК и не понимает коллег в парламенте, выступающих против территориальных центров. Для нее это обычные военные, многие из которых имеют боевой опыт и ранения.
Зинкевич упомянула трагический случай во Львове, где погиб военнослужащий, ветеран АТО. Именно такие резонансные преступления, по ее мнению, требуют строжайшей реакции от государства.
По словам женщины, львиная доля негатива в адрес ТЦК – это работа российской пропаганды. В то же время она признает: крайности случаются, и каждый такой случай следует рассматривать отдельно, а виновных наказывать.
Но когда дело доходит до нападений на военных, здесь компромиссов быть не может. Она категорична: никакие "я боялся", "я не хотел" или "я думал, меня мобилизуют и я погибну" не оправдывают насилие. Тем более – убийство военнослужащего.
Страх не дает права поднимать руку на тех, кто защищает страну,
Нардеп убеждена: государство должно показать, что такие преступления не будут оставаться безнаказанными. Наказание должно быть столь жестким, чтобы у людей даже мысли не возникало поднимать руку на тех, кто их защищает.
