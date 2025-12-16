Никаких компромиссов: нардеп объяснила, как государство должно наказывать за нападения на ТЦК

Большинство обвинений ТЦК – влияние России

За нападения на работников территориальных центров комплектования (ТЦК) положено максимально строгое наказание. Государство должно жестко реагировать на такие преступления, чтобы раз и навсегда стало ясно: насилие против военных недопустимо. Никакие оправдания о страхе перед мобилизацией не могут служить основанием для нападений.

Что нужно знать:

90% критики ТЦК – пророссийская пропаганда

Каждый случай злоупотреблений рассматривают индивидуально

Страх не оправдывает преступления против военных

Об этом "Телеграфу" сказала командир медицинского батальона "Госпитальеры", депутат ВР от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич. Подробнее читайте в материале: "Я поддерживаю ТЦК" — нардеп Зинкевич о мобилизации женщин и о том, где взять деньги на повышение зарплат военных".

Депутат открыто поддерживает работников ТЦК и не понимает коллег в парламенте, выступающих против территориальных центров. Для нее это обычные военные, многие из которых имеют боевой опыт и ранения.

Зинкевич упомянула трагический случай во Львове, где погиб военнослужащий, ветеран АТО. Именно такие резонансные преступления, по ее мнению, требуют строжайшей реакции от государства.

По словам женщины, львиная доля негатива в адрес ТЦК – это работа российской пропаганды. В то же время она признает: крайности случаются, и каждый такой случай следует рассматривать отдельно, а виновных наказывать.

Но когда дело доходит до нападений на военных, здесь компромиссов быть не может. Она категорична: никакие "я боялся", "я не хотел" или "я думал, меня мобилизуют и я погибну" не оправдывают насилие. Тем более – убийство военнослужащего.

Страх не дает права поднимать руку на тех, кто защищает страну, подчеркивает Зинкевич.

Нардеп убеждена: государство должно показать, что такие преступления не будут оставаться безнаказанными. Наказание должно быть столь жестким, чтобы у людей даже мысли не возникало поднимать руку на тех, кто их защищает.

