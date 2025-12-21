У большинства рыб четыре ноздри – и они нужны им совсем не для дыхания

Большинство рыб имеют 4 ноздри — два входных отверстия и два выходных

Мало кто задумывался, зачем рыбам ноздри, если у них есть жабры? Оказывается, все очень просто — рыбы обладают поразительным обонянием, которое по чувствительности намного превосходит человеческое.

"Телеграф" решил разобраться как рыба использует ноздри и связаны ли они с дыханием. Строение органов обоняния у рыб значительно отличается от человеческого.

Какие органы чувств есть у рыб

Рыбы приспособились жить в любой водной среде – в морях, океанах, озерах, аквариумах, прудах. Рыбы воспринимают из окружающей среды свет, звук, вкус, запах, осязание. Для этого есть соответствующие органы чувств: глаза, ухо, вкусовые, обонятельные и тактильные рецепторы. Также рыбы могут ощущать магнитные и электрические поля.

Акула

Обоняние и вкус в комбинации позволяют рыбам ориентироваться в химическом составе окружающей среды. Способность рыб к ощущению химических сигналов хорошо иллюстрируется лососем, который идя на нерест с моря к речным системам определяет по вкусу воды именно ту струю, в которой когда-то сам вышел из икры.

Лосось

Обонятельные рецепторы рыб расположены в ноздрях (которые, в отличие от других позвоночных не сочетаются с носоглоткой), а вкусовые не только в полости рта, но часто и на жаберных структурах, усиках и даже пловцах и коже. Сигналы вкусовых рецепторов передаются в мозг через несколько различных нервов: кожаные рецепторы передают раздражение через лицевой нерв, в то время как сигналы рецепторов, расположенных во рту и жабрах, передаются через языкоглоточный и блуждающий нерв.

Рыба фугу

Так что у всех рыб присутствуют органы обоняния, их ноздри расположены в верхней части головы. Через них входит и выходит вода, и если водная консистенция изменилась, то рыба сразу чувствует присутствие химических веществ. Обоняние помогает рыбам найти пищу, распознать врага, определить направление движения. Он очень хорошо развит почти у всех разновидностей рыб, особенно у хищных.

Органы чутья рыб

Насколько чувствительно обоняние у рыб

Большинство рыб имеют 4 ноздри — два входных отверстия и два выходных. Разделены они только снаружи перемычкой, а внутри оба ведут в полость, где расположены обонятельные рецепторы.

Главным "нюхателем" водоемов в Украине является сом, в его ноздрях скрыто более 150 млн рецепторов. Для сравнения: у человека около 10 млн, у собаки 250-300 млн.

