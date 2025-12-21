Більшість риб мають чотири ніздрі - і вони потрібні їм зовсім не для дихання

Більшість риб мають 4 ніздрі — два вхідних отвори та два вихідних

Мало хто задумувався, навіщо рибам ніздрі, якщо у них є зябра? Виявляється, все дуже просто — риби мають вражаючий нюх, який за чутливістю набагато перевершує людський.

"Телеграф" вирішив розібратись як риба використовує ніздрі та чи пов'язані вони з диханням. Будова органів нюху у риб значно відрізняється від людської.

Які органи чуттів є у риб

Риби пристосувалися жити в будь-якому водному середовищі — в морях, океанах, озерах, акваріумах, ставках. Риби сприймають з навколишнього середовища світло, звук, смак, запах, дотик. Для цього є відповідні органи чуття: очі, вухо, смакові, нюхові й тактильні рецептори. Також риби можуть відчувати магнітні й електричні поля.

Акула

Нюх та смак у комбінації дозволяють рибам орієнтуватись в хімічному складі оточуючого середовища. Здатність риб до відчуття хімічних сигналів добре ілюструється лососем, який йдучи на нерест з моря до річкових систем визначає за смаком води саме той струмінь, в якому колись сам вийшов з ікри.

Лосось

Нюхові рецептори риб розташовані в ніздрях (які, на відміну від інших хребетних не сполучаються з носоглоткою), а смакові не лише в ротовій порожнині, але часто і на зябрових структурах, вусиках і навіть плавцях та шкірі. Сигнали смакових рецепторів передаються до мозку через кілька різних нервів: шкіряні рецептори передають подразнення через лицевий нерв, в той час як сигнали рецепторів, розташованих в роті та на зябрах, передаються через язикоглотковий та блукаючий нерв.

Риба фугу

Тож у всіх риб присутні органи нюху, їх ніздрі розташовані у верхній частині голови. Через них входить і виходить вода і якщо водна консистенція змінилася, то риба відразу відчуває присутність хімічних речовин. Нюх допомагає рибам знайти їжу, розпізнати ворога, визначити напрямок руху. Він дуже добре розвинений майже у всіх різновидів риб, особливо у хижих.

Органи чуття риб

Наскільки чутливим є нюх у риб

Більшість риб мають 4 ніздрі — два вхідних отвори та два вихідних. Поділені вони лише зовні перемичкою, а всередині обидва ведуть в порожнину, де розташовані нюхальні рецептори.

Головним "нюхачем" водойм в Україні є сом, в його ніздрях сховано понад 150 млн рецепторів. Для порівняння: у людини близько 10 млн, у собаки 250-300 млн.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити рибу за хвилини і без безладу.