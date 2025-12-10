Ребенок радовался больше, чем рыбак: мужчина вытащил из воды большую "речную корову" (видео)

Такие речные экземпляры встречаются нечасто

В Житомирской области рыбак поймал большого толстолоба. На его крючок попал трофей весом, вероятно, от 8 до 12 килограммов.

Как можно увидеть на видео в Facebook, рыбу сначала пытались подтащить к берегу, а затем вытащили с помощью подсака. Толстолоб боролся до последнего.

Рыбалка с трофеем

По предварительной оценке чата GPT, эта рыба могла весить примерно от 8 до 12 килограммов — именно такие размеры чаще всего встречаются в украинских водоемах.

Рядом с "оператором" стоял ребенок, который не мог скрыть своего восторга. Судя по видео, его эмоции были даже ярче радости того, кто поймал трофей.

Добавим, что толстолоба поймали в селе Сингуры, что в Житомирской области.

Интересные факты о толстолоба

Интересно, что толстолобы – растительноядные рыбы из семейства карповых. Белый толстолоб питается водной растительностью, тогда как пестрые и гибриды любят мелких рачков и моллюсков. В природе эти рыбы нерестятся в начале июня при температуре воды 20–22 °С, а половое созревание наступает в 4–5 лет.

Толстолобов называют "речной коровой", потому что они очень любят поедать водоросли в больших количествах. Благодаря этой же страсти рыбой искусственно зарыбляют озера и пруды для их очистки от лишней зелени.

Длина взрослого толстолобика достигает 1 метра, а масса — преимущественно не более 40 килограммов.

