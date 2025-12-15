Укр

Загадал желание и отпустил: рыбак удивил сеть своим уловом (видео)

Марина Бондаренко
Рыба приплыла словно из сказки

На спортивном озере во Львовской области рыбак поймал необычную рыбу, которая встречается далеко не всем. Она выглядела так, будто ее только что купили в зоомагазине.

Рыба была белоснежной с нежно-розовым хвостиком и плавниками, что сделало ее похожей на живое украшение водоема. Ею оказался карп кои. Рыбак снял короткое видео с уловом и опубликовал его в ТикТок. После фотосессии рыбу осторожно отпустили обратно в пруд.

Под видео многие пользователи шутили, что эта рыба выглядит так, будто у нее можно загадать желание. Автор видео в ответ шутя ответил, что он "так и сделал".

Что известно о виде карпкой

Карп кои — декоративная порода карпа, популярная благодаря яркой окраске и элегантным плавникам. Такие рыбы обычно содержатся в садовых или спортивных прудах и не наносят вреда экосистеме, если за ними правильно ухаживать. Белоснежные особи с розовыми оттенками особенно ценятся среди рыбаков и любителей декоративных рыб. Эта находка стала не только удачным уловом, но и ярким примером красоты природы, которую можно встретить даже в искусственных водоемах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где рыбаку повезло с трофеем в виде 5-килограммового судака.

