Сопротивлялась до последнего: где рыбак поймал здоровенную хищницу (фото)

Хищницу вытащили из воды уже на последних силах с помощью подсака

На Северском Донце рыбак поймал щуку весом около 5 килограммов. Она настолько большая, что в комментариях некоторые пишут о фотошопе.

Рыбалка Артем Билодид сам рассказал в Facebook, как проходила рыбалка. По его словам, рыба несколько раз резко клевала, срезала шнур и прятала приманку в корягах. Только после нескольких попыток и с помощью, вероятно, товарища, Виталия удалось подсаком вытащить хищника из воды.

Мужчина держит улов

Под фото пишут, что это очень похоже на фотошоп. Однако рыбак отвечает на это так: "Фотошопил, кстати, чемпион Украины по береговому спиннингу и участник не одного чемпионата мира по стритфишингу".

Что пишут под публикацией рыбака

Интересные факты о хищнице

Щука – не только большая рыба. Она может менять цвет под окружающую среду, перепрыгивать через препятствия в воде и даже поедать птичьи яйца во время наводнений.

Обычно щука охотится из засады, но иногда активно преследует добычу. Некоторые самцы даже охраняют икру. В холодное время года или при недостатке пищи щука впадает в состояние покоя, что помогает ей выжить. Эта рыба растет всю жизнь и способна проглотить добычу почти своего размера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мужчина поделился видео своей трофейной щуки на 8,5 килограмма.