От преподавателя до долларового миллионера: чем занимался мэр Днепра Филатов до политики

Карьера Филатова началась с адвокатской деятельности

Мэр Днепра Борис Филатов, занимающий этот пост уже много лет, и заработавший более 300 тысяч за прошлый год, еще в начале своей карьеры был связан с политикой. Его карьера началась с адвокатской деятельности, где он, по некоторым данным, сотрудничал с Коломойским. Также он был журналистом.

"Телеграф" решил выяснить, кем был Борис Филатов до того, как пришел в политику. Пост городского головы Днепра он занимает с 2015 года.

Борис Филатов до политики

Будущий мэр Днепра родился 7 марта 1972 года. В 1993 году он окончил Днепровский государственный университет по двум специальностям: "история и обществоведение" и "правоведение".

Борис Филатов с женой в молодости

Адвокатскую деятельность он начал с 1996 года. После получения свидетельства на право адвоката в 2002 году, Борис открыл собственный бизнес. Также он работал преподавателем гражданского права в Академии таможенной службы Украины.

Борис Филатов и его супруга в молодости

В сети есть информация о том, что Филатов принимал участие в судебных разбирательствах, связанных с Игорем Коломойским. Его считают штатным адвокатом объединения "Приват".

Борис Филатов в юности

Адвокатская деятельность Филатова была успешной. В 2009 году он заявил, что стал долларовым миллионером, задекларировав свои доходы.

С 2005 года Филатов стал заниматься журналистикой. В течение 5 лет он являлся автором и ведущим программы "Губернские хроники" и 9 канале, который связывается с объединением "Приват". В 2009 году Борис Альбертович получил звание "Заслуженного журналиста Украины".

Борису Филатову 37 лет

В марте 2014 года Филатов был назначен заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации по вопросам внутренней политики. Когда Коломойский был назначен на должность губернатора Днепропетровской области, Борис Альбертович стал его заместителем. В сентябре 2014-го Филатов баллотировался самовыдвиженцем в депутаты Верховной Рады.

Через год, в сентябре 2015-го, партия "УКРОП" выдвинула Филатова кандидатом в мэры Днепропетровска. По протоколу, за него проголосовали 184 874 избирателя во втором туре.

Борис Филатов стал мэром Днепропетровска (ныне Днепра) в 2015 году

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