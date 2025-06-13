От преподавателя до долларового миллионера: чем занимался мэр Днепра Филатов до политики
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Карьера Филатова началась с адвокатской деятельности
Мэр Днепра Борис Филатов, занимающий этот пост уже много лет, и заработавший более 300 тысяч за прошлый год, еще в начале своей карьеры был связан с политикой. Его карьера началась с адвокатской деятельности, где он, по некоторым данным, сотрудничал с Коломойским. Также он был журналистом.
"Телеграф" решил выяснить, кем был Борис Филатов до того, как пришел в политику. Пост городского головы Днепра он занимает с 2015 года.
Борис Филатов до политики
Будущий мэр Днепра родился 7 марта 1972 года. В 1993 году он окончил Днепровский государственный университет по двум специальностям: "история и обществоведение" и "правоведение".
Адвокатскую деятельность он начал с 1996 года. После получения свидетельства на право адвоката в 2002 году, Борис открыл собственный бизнес. Также он работал преподавателем гражданского права в Академии таможенной службы Украины.
В сети есть информация о том, что Филатов принимал участие в судебных разбирательствах, связанных с Игорем Коломойским. Его считают штатным адвокатом объединения "Приват".
Адвокатская деятельность Филатова была успешной. В 2009 году он заявил, что стал долларовым миллионером, задекларировав свои доходы.
С 2005 года Филатов стал заниматься журналистикой. В течение 5 лет он являлся автором и ведущим программы "Губернские хроники" и 9 канале, который связывается с объединением "Приват". В 2009 году Борис Альбертович получил звание "Заслуженного журналиста Украины".
В марте 2014 года Филатов был назначен заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации по вопросам внутренней политики. Когда Коломойский был назначен на должность губернатора Днепропетровской области, Борис Альбертович стал его заместителем. В сентябре 2014-го Филатов баллотировался самовыдвиженцем в депутаты Верховной Рады.
Через год, в сентябре 2015-го, партия "УКРОП" выдвинула Филатова кандидатом в мэры Днепропетровска. По протоколу, за него проголосовали 184 874 избирателя во втором туре.
Ранее "Телеграф" рассказывал, кто стал мужем дочери Филатова. На днях 30-летняя Екатерина Филатова вышла замуж.