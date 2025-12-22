Это дешевое средство спасет ваш урожай - просто пролейте им участок

Дезинфекция почвы нужна, чтобы избавиться от возбудителей болезней, предотвратить потерю будущего урожая и создать условия для плодородия грунта. Среди множества способов нужно вспомнить об одном их самых доступных и эффективных.

При выращивании одних и тех же культур в почве активно накапливаются грибки, вирусы, самые разные возбудители болезней, будь то гнили, фитофтора, бактериоз. Ранее мы писали о том, как три дешевых средства помогут обеззаразить почву, а сейчас напомним еще об одном.

Речь идет о перекиси водорода. Можно в аптечной концентрации 3%, но лучше купить литровую бутылку 50-60%-ной пергидроли, которая используется для дезинфекции бассейнов.

Как использовать перекись водорода для дезинфекции грунта

60%-ная перекись (пергидроль) берется из расчета 10 мл на 10 литров воды, а 50%-ная — 15 мл на 10 литров воды. Такая лейка или ведро расходуется на квадратный метр земли, то есть литровой бутылки стоимостью чуть более 200 гривен вам хватит на участок площадью 100 квадратных метров , будь то теплица или грядки на открытом воздухе.

Об использовании перекиси водорода в саду и огороде известно давно, но до сих пор многие не знают преимуществ этой чудесной жидкости. Перекись — это и фунгицид, и пестицид, и обеззараживание почвы, и ее аэрация, ведь при этом происходит дополнительное поступление кислорода к корням и общая стимуляция как грунта, так и всего растения. Патогенная микрофлора угнетается, а для полезных микроорганизмов создаются хорошие условия роста и развития.

Дозировка перекиси водорода для комнатных растений: 1 столовая ложка 3%-ной аптечной перекиси на 1 литр воды, поливать раз в неделю.

И все это без негативных побочных эффектов! Экологично в высшей степени.

