Это дешевое средство спасет ваш урожай - просто пролейте им участок
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дезинфекция почвы нужна, чтобы избавиться от возбудителей болезней, предотвратить потерю будущего урожая и создать условия для плодородия грунта. Среди множества способов нужно вспомнить об одном их самых доступных и эффективных.
При выращивании одних и тех же культур в почве активно накапливаются грибки, вирусы, самые разные возбудители болезней, будь то гнили, фитофтора, бактериоз. Ранее мы писали о том, как три дешевых средства помогут обеззаразить почву, а сейчас напомним еще об одном.
Речь идет о перекиси водорода. Можно в аптечной концентрации 3%, но лучше купить литровую бутылку 50-60%-ной пергидроли, которая используется для дезинфекции бассейнов.
Как использовать перекись водорода для дезинфекции грунта
60%-ная перекись (пергидроль) берется из расчета 10 мл на 10 литров воды, а 50%-ная — 15 мл на 10 литров воды. Такая лейка или ведро расходуется на квадратный метр земли, то есть литровой бутылки стоимостью чуть более 200 гривен вам хватит на участок площадью 100 квадратных метров, будь то теплица или грядки на открытом воздухе.
Об использовании перекиси водорода в саду и огороде известно давно, но до сих пор многие не знают преимуществ этой чудесной жидкости. Перекись — это и фунгицид, и пестицид, и обеззараживание почвы, и ее аэрация, ведь при этом происходит дополнительное поступление кислорода к корням и общая стимуляция как грунта, так и всего растения. Патогенная микрофлора угнетается, а для полезных микроорганизмов создаются хорошие условия роста и развития.
Дозировка перекиси водорода для комнатных растений: 1 столовая ложка 3%-ной аптечной перекиси на 1 литр воды, поливать раз в неделю.
И все это без негативных побочных эффектов! Экологично в высшей степени.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой цветок защитит вашу землю от нематоды — он очень прост в уходе и растет почти у каждой бабушки на огороде в Украине.