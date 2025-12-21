Этот вонючий цветок защитит вашу землю от нематоды и не только

Растение со специфическим запахом может высеваться в качестве сидерата, чтобы улучшить структуру почвы и значительно снизить количество нематоды. Успешный опыт европейских фермеров позволяет говорить о высокой эффективности и экологичности этого метода.

Меньше химии, больше натуральных способов борьбы за урожай — похвальное стремление, которое далеко не всегда исполняется на практике. При этом зачастую оказывается, что все гениальное — просто. Например, всем известный цветок, без которого подчас не обходится ни один загородный участок, ни одна клумба — является действенным средством для защиты земли от нематоды.

Речь идет о бархатцах (tagetes), таких популярных цветах у наших украинских бабушек.

Бархатцы (на украинском чорнобривци)

Немецкие специалисты утверждают, что посев и выращивание бархатцев позволяет оптимально подготовить почву для следующей культуры. Кому-то не нравится запах этого растения, кто-то может брезгливо поморщиться при виде этих цветов, но узнав о пользе, которую они могут принести, вы просто обязаны сказать им "спасибо"!

Известно, что нематода — просто бич для клубничных плантаций и прочих популярных огородных культур. Но оказывается, что корни бархатцев выделяют в грунт некоторые вещества, которые подавляют развитие нематоды.

Кроме этого, бархатцы как однолетние цветы на следующий сезон перегнивают и превращаются в удобрение для следующих культур, обеспечивая своим преемникам и хорошо структурированную почву, и чистоту от нематоды, и сниженное количество прочих вредителей.

Поэтому любое начинание с земельным участком, будь то закладка нового сада, клубничника, виноградника — перед этим целесообразно потратить сезон на выращивание бархатцев. Ведь здоровый грунт — это здоровое растение и вкусная ягода.

Важно: Расход семян бархатцев: 5-10 кг на гектар. Против нематоды "работает" только корневая система этого цветка, причем только пока он растет и цветет, то есть заделывать в грунт его зелень не обязательно. Лучшим сортом бархатцев для сидерации является Ground Control, выделяющий в почву на порядок больше алкалоидов в отличие от более декоративных собратьев.

