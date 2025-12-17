Укр

Ваш урожай зависит от pH. Как определить кислотность по сорнякам и сделать почву плодородной

Как определить кислотность почвы без лабораторного анализа
Есть растения, которые растут исключительно на кислых либо нейтрально-щелочных почвах.

Многие овощи хорошо растут на слабокислой почве, тогда как, например, свекла и капуста обожают грунт с щелочной реакцией. Получается, что только зная рН-кислотность своей земли садоводы-огородники могут вырастить полноценный урожай. Но как определить тип почвы без лабораторного анализа, сделать который в силу различных обстоятельств не всем доступно?

Важно: есть растения-индикаторы, которые растут исключительно на той или иной почве. И ориентируясь на них, можно скорректировать подкормки сада и огорода, чтобы гарантировать урожай.

Что легко растет на кислой почве?

  • хвощ;
  • лютик;
  • щавель конский;
  • люпин;
  • вереск;
  • брусника;
  • клюква;
  • мох;
  • купальница;
  • ревень и ряд других.

В условиях сильной кислотности, т.е. низкого рН, замедляется развитие корневой системы, усложняется усвоение основных элементов питания — калия, магния, фосфора.

Как улучшить кислую почву?

Самый простой, безопасный и доступный способ повысить рН — рассыпается и заделывается в грунт древесная зола из расчета 0.3-0.5 кг на квадратный метр или доломитовая мука (0.2-0.5 кг/м). Также для раскисления почвы используют известь, гипс или мел.

Важно: Не вздумайте самостоятельно раскислять землю с помощью пищевой соды! Без знания точной дозировки есть риск накопления натрия, который является вредным для большинства растений.

Улучшить кислотность почвы без малейшего вреда помогут травы-сидераты. Для этого нужно посеять овес, рапс, фацелию, пшеницу, донник, масличную редьку, которые также в процессе вегетации значительно улучшают структуру грунта, способствуя его плодородию.

