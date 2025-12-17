Ваш урожай зависит от pH. Как определить кислотность по сорнякам и сделать почву плодородной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть растения, которые растут исключительно на кислых либо нейтрально-щелочных почвах.
Многие овощи хорошо растут на слабокислой почве, тогда как, например, свекла и капуста обожают грунт с щелочной реакцией. Получается, что только зная рН-кислотность своей земли садоводы-огородники могут вырастить полноценный урожай. Но как определить тип почвы без лабораторного анализа, сделать который в силу различных обстоятельств не всем доступно?
Важно: есть растения-индикаторы, которые растут исключительно на той или иной почве. И ориентируясь на них, можно скорректировать подкормки сада и огорода, чтобы гарантировать урожай.
Что легко растет на кислой почве?
- хвощ;
- лютик;
- щавель конский;
- люпин;
- вереск;
- брусника;
- клюква;
- мох;
- купальница;
- ревень и ряд других.
В условиях сильной кислотности, т.е. низкого рН, замедляется развитие корневой системы, усложняется усвоение основных элементов питания — калия, магния, фосфора.
Как улучшить кислую почву?
Самый простой, безопасный и доступный способ повысить рН — рассыпается и заделывается в грунт древесная зола из расчета 0.3-0.5 кг на квадратный метр или доломитовая мука (0.2-0.5 кг/м). Также для раскисления почвы используют известь, гипс или мел.
Важно: Не вздумайте самостоятельно раскислять землю с помощью пищевой соды! Без знания точной дозировки есть риск накопления натрия, который является вредным для большинства растений.
Улучшить кислотность почвы без малейшего вреда помогут травы-сидераты. Для этого нужно посеять овес, рапс, фацелию, пшеницу, донник, масличную редьку, которые также в процессе вегетации значительно улучшают структуру грунта, способствуя его плодородию.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно посадить рядом с фасолью, чтобы ее не ели жучки.