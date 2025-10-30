Что добавить в почву, чтобы защитить ее от болезней и вредителей - 3 дешевых средства

Называем три доступных и экологичных метода, которые позволят обеззаразить грунт, предотвратить вспышки болезней и появление вредителей в новом сезоне.

По завершению огородного сезона в почве накапливаются патогенная микрофлора, будь то споры грибков, вирусы, бактерии. Также в это время устраиваются на зимовку и вредители, которые с наступлением весны снова пойдут в атаку на вашу рассаду. И чтобы гарантировать победу в этой битве, нужно заранее провести дезинфекцию почвы. Особенно это важно для владельцев теплиц, где зачастую создаются особенно благоприятные условия для развития болезней.

Есть разные способы обеззараживания почвы. Кто-то похвалит химические способы дезинфекции, предусматривающие применение уксусной кислоты, формалина, хлорной извести или фосфида алюминия. Но любая химия — это химия, которая так или иначе может отразиться на человеке. Поэтому остановимся на простых, но действенных средствах, которые к тому же не отразятся на экологии вашего участка.

Кипяток

Самый простой, хотя, возможно, энергозатратный способ. Кипятим воду и разливаем через лейку по 10 литров кипятка на квадратный метр грунта. Уничтожаются и патогенные микроорганизмы, и почвенные вредители, будь то трипсы, тля, нематода и прочие. Важно сразу после обработки прикрыть землю пленкой, тем самым продлевая и усиливая эффект.

Марганцовка или железный купорос

Слабый раствор марганцевого калия разливается по поверхности грунта, аналогично 10 литров на квадратный метр. Антимикробный и антисептический эффект гарантирован, но кроме этого марганец — важный для развития растений элемент, поэтому эта обработка является еще и удобрением.

Но если у вас почва кислая, чтобы ее еще больше не закислять, лучше воспользоваться железным купоросом, который не влияет на РН. В этом случае нужно взять 0.5 кг железного купороса и столько же карбамида (или мочевины), развести в теплой воде и обработать грунт с помощью распылителя.

Порошок горчицы

Нужно взять 1 кг горчицы в порошке на 1 квадратный метр почвы и равномерно распределить по поверхности. Затем граблями смешать порошок с землей и слегка углубить его. Для лучшего эффекта, особенно если вы это будете делать раннеей весной, на этом этапе можно пролить почву азотным удобрением, взяв 20 грамм, например, мочевины из расчета на 1 квадратный метр. Затем закрыть пленкой на пару недель.

Все эти способы не несут вреда никому, кроме возбудителей болезней и грунтовых вредителей. Даже больше — после такой обработки структура почвы улучшается и создаются благоприятные условия для выращивания растений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обрезать виноград на зиму, чтобы на следующий год он удивил вас плодоношением.