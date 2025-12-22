Цей дешевий засіб врятує ваш урожай — просто пролийте їм ділянку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дезінфекція ґрунту потрібна, щоб позбутися збудників хвороб, запобігти втраті майбутнього врожаю та створити умови для родючості ґрунту. Серед безлічі способів потрібно згадати про один з найдоступніших і найефективніших.
При вирощуванні одних і тих же культур у грунті активно накопичуються грибки, віруси, різні збудники хвороб, гнилі, фітофтора, бактеріоз. Раніше ми писали про те, як три дешеві засоби допоможуть знезаразити ґрунт, а зараз нагадаємо ще про один.
Йдеться про перекис водню. Можна в аптечній концентрації 3%, але краще купити літрову пляшку 50-60% пергідролі, яка використовується для дезінфекції басейнів.
Як використовувати перекис водню для дезінфекції ґрунту
60%-ний перекис (пергідроль) береться з розрахунку 10 мл на 10 літрів води, а 50%-ний — 15 мл на 10 літрів води. Така лійка чи відро витрачається на квадратний метр землі, тобто літрової пляшки вартістю трохи більше 200 гривень вам вистачить на ділянку площею 100 квадратних метрів. Це може бути як теплиця, так і грядки на відкритому повітрі.
Про використання перекису водню в саду та городі відомо давно, але досі багато хто не знає переваги цієї чудової рідини. Перекис — це і фунгіцид, і пестицид, і знезараження грунту, і його аерація, адже при цьому відбувається додаткове надходження кисню до коріння та загальна стимуляція як ґрунту, так і всієї рослини. Патогенна мікрофлора пригнічується, створюються хороші умови зростання та розвитку корисних мікроорганізмів.
Дозування перекису водню для кімнатних рослин: 1 столова ложка 3%-ного аптечного перекису на 1 літр води, поливати раз на тиждень.
І це без негативних побічних ефектів! Екологічно найвищою мірою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка квітка захистить вашу землю від нематоди — вона дуже проста у догляді і росте майже у кожної бабусі на городі в Україні.