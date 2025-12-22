Цей дешевий засіб врятує ваш урожай — просто пролийте їм ділянку

Дезінфекція ґрунту потрібна, щоб позбутися збудників хвороб, запобігти втраті майбутнього врожаю та створити умови для родючості ґрунту. Серед безлічі способів потрібно згадати про один з найдоступніших і найефективніших.

При вирощуванні одних і тих же культур у грунті активно накопичуються грибки, віруси, різні збудники хвороб, гнилі, фітофтора, бактеріоз. Раніше ми писали про те, як три дешеві засоби допоможуть знезаразити ґрунт, а зараз нагадаємо ще про один.

Йдеться про перекис водню. Можна в аптечній концентрації 3%, але краще купити літрову пляшку 50-60% пергідролі, яка використовується для дезінфекції басейнів.

Як використовувати перекис водню для дезінфекції ґрунту

60%-ний перекис (пергідроль) береться з розрахунку 10 мл на 10 літрів води, а 50%-ний — 15 мл на 10 літрів води. Така лійка чи відро витрачається на квадратний метр землі, тобто літрової пляшки вартістю трохи більше 200 гривень вам вистачить на ділянку площею 100 квадратних метрів . Це може бути як теплиця, так і грядки на відкритому повітрі.

Про використання перекису водню в саду та городі відомо давно, але досі багато хто не знає переваги цієї чудової рідини. Перекис — це і фунгіцид, і пестицид, і знезараження грунту, і його аерація, адже при цьому відбувається додаткове надходження кисню до коріння та загальна стимуляція як ґрунту, так і всієї рослини. Патогенна мікрофлора пригнічується, створюються хороші умови зростання та розвитку корисних мікроорганізмів.

Дозування перекису водню для кімнатних рослин: 1 столова ложка 3%-ного аптечного перекису на 1 літр води, поливати раз на тиждень.

І це без негативних побічних ефектів! Екологічно найвищою мірою.

