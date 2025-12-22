Три причины, почему в кабинах лифтов есть зеркала. Вы удивитесь - они совсем не для селфи

Зеркальная панель в кабине – не для декора

В лифтах часто можно увидеть зеркала. Большинство считает, что они для того, чтобы прихорошиться, или сделать селфи, но зеркала в лифте имеют более важные задачи.

О том, какие функции они выполняют, рассказывает city lift. Есть три основных назначения зеркал в подъемниках.

Облегчение для тех, у кого клаустрофобия

Многие имеют страх замкнутого пространства и очень некомфортно чувствуют себя в лифте. Маленькое пространство и нехватка воздуха оказывают негативное влияние на самочувствие многих. Однако такое простое решение, как размещение зеркала в лифте, позволяет существенно улучшить состояние "клаустрофобов" во время поездки. Оно визуально увеличивает пространство, а собственное отражение дает подсознательное ощущение, что человек не один.

Зеркало в лифте

Предотвращение краж

В лифте часто едут незнакомые люди и зеркало позволяет видеть, кто что делает. Установка зеркал в лифтах помогает обнаружить и предотвратить кражи. Даже актов вандализма в таких лифтах меньше — за человеком будто кто-то наблюдает (пусть даже собственное отражение).

Помощь для людей с ограниченными возможностями

Людям на колесном кресле приходится тяжело в тесном пространстве лифта. Зеркало помогает безопасно заехать и выехать из кабины задним ходом, контролируя движение благодаря своему отражению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если вы застряли в лифте. В условиях регулярных отключений света этот вопрос волнует многих.