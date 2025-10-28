Застряли в лифте при отключении? Что делать и кому звонить (рабочие советы)

Открывать самостоятельно дверь нельзя

В настоящее время в Украине действуют графики отключений света, которые довольно часто меняется или вводятся экстренные ограничения. Из-за этого есть немалая угроза застрять в лифте, особенно если это старый дом с соответствующим лифтом.

"Телеграф" расскажет, что делать, если вы застряли в лифте и куда обращаться. При отключении света, если дом входит в указанную очередь, где электрики не будет, лифтом лучше не пользоваться.

Что делать, если застряли в лифте, когда нет света

Следует обратиться в аварийно-лифтовую службу. Номер, который обычно находится внутри лифта или возле него на первом этаже. Этот телефон лучше заранее сохранить в смартфоне. После разговора со службой вам подскажут, что делать и как действовать. А также когда придет помощь.

Кроме того, во время действия почасовых отключений лучше сформировать в лифте коробочку на случай чрезвычайной ситуации. С этим можно обратиться к председателю ОСМД или собственноручно общаться с соседями. Главное, чтобы этот пакет имел: запас воды, питательный перекус, фонарик, лекарства и какую-то небольшую подушку или простыню.

Чего нельзя делать, когда застрял в лифте:

не нажимайте все кнопки подряд. При отсутствии света это не поможет, но иногда может повредить подъем в дальнейшем;

нельзя стучать ногами или прыгать в лифте;

не пытайтесь самостоятельно открывать дверь.

Что делать, если застрял в лифте

Если в лифте кнопка аварийного вызова службы, нажмите и свяжитесь с диспетчером. При необходимости позвоните в 101, спасатели могут также помочь в этой ситуации.

Если вы застряли в лифте, не паникуйте и нормализуйте свое дыхание. При необходимости расстегните верхнюю одежду и сядьте, обопритесь о стенку лифта. После попыток связаться с кем-нибудь, даже если не удалось, старайтесь успокоить себя. Для этого можно напевать песни, которые приходят в голову, обнять себя и похлопать по рукам, спине, груди и главное – глубоко дышите.

