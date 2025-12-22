Три причини, чому в кабінах ліфтів є дзеркала. Ви здивуєтеся - адже вони зовсім не для селфі

Дзеркальна панель у кабіні — не для декору

У ліфтах часто можна побачити дзеркала. Більшість вважає, що вони для того, щоб причепуритися, або зробити селфі, але дзеркала у ліфті мають важливіші завдання.

Про те, які функції вони виконують, розповідає city lift. Є три основних призначення дзеркал у підйомниках.

Полегшення для тих, хто має клаустрофобію

Чимало людей мають страх замкненого простору та дуже некомфортно почуваються у ліфті. Маленький простір та брак повітря негативно впливають на самопочуття багатьох. Однак таке просте рішення як розміщення дзеркала у ліфті дає змогу суттєво покращити стан "клаустрофобів" під час поїздки. Воно візуально збільшує простір, а власне відображення дає підсвідоме відчуття, що людина не сама.

Дзеркало у ліфті

Запобігання крадіжкам

У ліфті часто їдуть незнайомі люди й дзеркало дає змогу бачити, хто що робить. Встановлення дзеркал у ліфтах допомагає виявити та запобігти крадіжкам. Навіть актів вандалізму у таких ліфтах менше — за людиною ніби хтось спостерігає (хай навіть власне відображення).

Допомога для людей з обмеженими можливостями

Людям на кріслі колісному доводиться важко в тісному просторі ліфта. Дзеркало допомагає безпечно заїхати та виїхати з кабіни заднім ходом, контролюючи рух завдяки своєму відображенню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо ви застрягли в ліфті. В умовах регулярних відключень світла це питання хвилює багатьох.