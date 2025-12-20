Не только украшает или раздражает. Зачем на пледе есть бахрома

Многие даже не догадывались, что эти нитки имеют собственную "миссию"

Многие пледы имеют бахрому, и производители делают ее не только для красоты, как мы привыкли думать. На самом деле эти длинные ниточки имеют вполне практические объяснения, хотя некоторых они и раздражают, особенно, запутываясь после стирки.

"Телеграф" рассказывает, зачем на пледах бахрома. Такие свободные нити издавна оставляли на краях тканого изделия, чтобы оно не распустилось. Мастерицы оставляли довольно длинные нити, из которых соткано изделие и завязывали их в узелки на краю, оставляя свободными концы. Такой способ позволял легко закрепить нити без подшивки края. Также бахрома придавала изделию (одеялу, покрывалу) декоративность.

Этот элемент перешел в современность. Хотя сейчас есть способы аккуратно и надежно закрепить нитки другим методом, бахрома все еще остается популярным способом обработать края, придавая пледам особую уютность.

Девушка в пледе

Кроме того, иногда бахрому делают на легких пледах, чтобы увеличить их вес. Это нужно, чтобы они надежнее держались на кровати или диване и лучше драпировались. Также длинные нитки на концах пледов создают дополнительный объем изделия.

Фактически, бахрома – это нитка, из которой сделан плед, поэтому по ней покупатель может лучше понять качество материала изделия. К тому же приятно прикасаться к мягким нитям бахромы, что усиливает чувство уюта, а это – одна из главных задач пледа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему губки для мытья посуды делают разноцветными. Внимание следует обращать не на цвет поролона, а на окраску скотч-брайта (абразивная часть, наклеенная на него с одной стороны).