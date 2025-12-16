Для чего на могилах устанавливают солнечные панели? Ответ вас удивит (фото)

Эта практика не распространенная, но у нее есть шанс стать привычной

На некоторых могилах можно увидеть солнечные панели. Это редкое явление на украинских кладбищах, но такое решение имеет практический смысл.

"Телеграф" рассказывает, зачем на могилах размещают небольшие солнечные панели. Такую батарею корреспондентка "Телеграфа" Галина Михайлова заметила на месте захоронения известного языковеда, профессора, бывшей народной депутатки Ирины Фарион.

Она была убита летом 2024 года. Похоронена выдающаяся украинка на Лычаковском кладбище во Львове. На ее могиле много цветов, лампадок и фотографий. Кроме этих традиционных способов почтить память умерших, там есть одна вещь, которую необычно видеть на могиле — солнечная панель.

Могила Ирины Фарион. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Зачем на могиле устанавливают солнечную батарею

Солнечная панель – это фотоэлектрический модуль, превращающий солнечный свет в электрический ток. На могиле она, вероятно, расположена для того, чтобы питать лампадки. Благодаря солнечной энергии, они могут постоянно светиться. Еще одним предназначением панели может быть освещение могилы в темное время суток.

