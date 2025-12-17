Зачем на одной из кнопок пульта есть выпуклая точка? Почти никто не знает

Разработчики сделали эту маленькую деталь для удобства пользователей

Многие люди каждый день пользуются пультом для телевизора, кажется, мы знаем о нем все. Однако не каждый ответит, зачем на кнопке 5 есть выпуклая точка.

Сайт slashgear рассказал, зачем производители обозначают цифру 5 на пульте дистанционного управления телевизора тактильной отметкой. Обычно это выпуклая точка, однако встречается и рельефная черточка.

Назначение этой ощутимой на ощупь отметки в улучшении тактильной ориентации пользователя. Она выполняет две главные функции.

На кнопке 5 видна тактильная точка

Для людей с нарушениями зрения: Выпуклая метка является для них своеобразной "точкой отсчета" по системе Брайля. Ориентируясь на нее человеку проще находить нужные цифры на ощупь.

Для удобства в темноте: Кнопка 5 расположена в центре цифрового блока. Обнаружив ее по выпуклости человек может сориентироваться, где находятся другие кнопки и легко переключать каналы во тьме, или не глядя на пульт.

Следует заметить, что подобные выпуклости есть не только на пультах телевизоров. Тактильные отметки также размещаются на клавиатурах компьютеров и на кнопках банкоматов или телефонов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем на клавиатуре компьютера или ноутбука есть небольшие бугорки на буквах F(А) и J(О). Заметим, что у большинства моделей это именно черточки, но встречаются и точки.