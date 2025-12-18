Экономия до 100 тысяч: где на Новый год найти жилье в Карпатах и не переплачивать за бренд (фото)

Есть альтернативы Буковелю, которые позволят сэкономить десятки тысяч гривен

Новогодняя ночь в Буковеле может стоить как подержанный автомобиль. Отели на главном горнолыжном курорте Украины выставили цены от 60 до 100 тысяч гривен, и это только за проживание. Добавьте сюда праздничный ужин в ресторане за 5-7 тысяч с человека, дорогу и развлечения — и сумма легко переваливает за 150-200 тысяч на двоих за пять дней. При этом свободных номеров практически не найти: бронирование закончилось еще осенью.

Как встретить Новый год в Карпатах без финансового краха и на какие дополнительные расходы следует рассчитывать, чтобы празднование не обернулось разорением, выяснял "Телеграф".

Как сэкономить десятки тысяч без потери атмосферы праздников

Главный секрет экономии – выбирать жилье не непосредственно в Буковеле, а в окрестных населенных пунктах. Яремче, Поляница, Яблуница расположены недалеко от известного курорта, туда легко добраться на автомобиле, такси или общественном транспорте. Жилье в этих локациях стоит гораздо дешевле, хотя и требует определенных расходов, которые все равно влетят в копеечку.

Мы отобрали самые дешевые предложения в отелях на популярном сайте Booking.com на период с 28 декабря по 2 января для двух взрослых в обычном номере. Разница в цене оказалась колоссальной. Также узнали, сколько стоят праздничные мероприятия в больших отелях.

Hotel&Restaurant Premium Club

Отель-ресторан Premium Club в Яремче расположен в 35 километрах от Буковеля. Пять ночей здесь обойдутся минимум в 26 900 гривен, то есть около 5 380 гривен за ночь. В заведении организуют праздничный новогодний праздник с 22:00 до 03:00 с ведущим, диджеем, интерактивами и праздничным меню с алкогольными напитками. Дополнительная стоимость участия, как рассказали представители гостиницы, — 4 800 гривен за взрослого человека, 2 800 гривен за ребенка 10-18 лет и 1 800 гривен за ребенка 3-9 лет.

Edelweiss

Отель Edelweiss предлагает пять ночей за 30501 гривну, что составляет 6100 гривен в сутки. Новогоднее празднование здесь не проводят, но рядом работает сеть заведений Cartel, в частности, рестораны "Сало" и Mangalica, где нет минимального заказа и можно праздновать без ограничений.

La Krechunu

Отель La Krechunu в Полянице стоит 29 тысяч гривен за пять суток, то есть 5 800 гривен за ночь. В ресторане заведения организуют празднование с банкетным меню и живой музыкой. Участие обойдется в 5 тысяч гривен с человека, а вечеринка продлится до 3-4 ночи.

Бюджетные варианты для тех, кто выбирает покой вместо громких вечеринок

Если громкие празднования в ресторанах и шоупрограммы вас не интересуют, а вы планируете просто наслаждаться проживанием и путешествиями по Карпатам, есть достаточно бюджетные предложения.

Отель Tsvit Paporoti предлагает пять ночей за 17 тысяч гривен, что составляет 3400 гривен в сутки. On Dovbush Path в Яремче стоит 14 100 гривен за весь период, то есть 2 820 гривен за ночь. Отель Goverla, также в Яремче, обойдется в 16 тысяч гривен, что составляет 3200 гривен в сутки.

Один из самых дешевых вариантов в селе Пистынь. Sadyba Pidkova предлагает пять ночей всего за 9 тысяч гривен – это всего 1 800 гривен в сутки. Svitlyachok стоит 11 тысяч гривен за весь период, то есть 2200 гривен за ночь.

Разница между самым дешевым жильем в Пистине и гостиницами Буковеля может достигать почти 100 тысяч гривен за пять ночей. Даже по сравнению с вариантами средней ценовой категории в Яремче экономия составляет 15-20 тысяч гривен.

Развлечения в Буковеле: сколько нужно дополнительно на аттракционы и отдых

Даже если вы выбрали бюджетное жилье в соседних городах, стоит заложить деньги на развлечения непосредственно в Буковелл. Курорт имеет различные аттракционы и активности, которые стоят больших денег.

Озеро Молодости, крупнейший рукотворный водоем в Украине, летом превращается в центр водных развлечений. А зимой здесь работает VODA club – один из самых больших спа-центров региона.

VODA club — цены на услуги

Даже в холодную погоду можно расслабиться в теплом джакузи или горячем бассейне с видом на горы. Цены на чаны стартуют от 900 грн в час (на компанию 6-8 человек).

Карпатские чаны

Аквапарк "MAVKA" предлагает посещение по ценам от 700 до 3 200 гривен — от 2 часов за детский билет до полного дня релакса.

Тарифы в аквапарке "Мавка"

По состоянию на вторую половину декабря цены на зимние развлечения в Буковеле таковы:

смотровые подъемники — от 280 до 800 гривен;

родельбан – от 700 до 1 000 гривен;

колесо обзора — от 240 до 350 гривен;

Тюбинг от 200 до 950 гривен;

троллей — от 700 до 900 гривен;

роллеркостер — 600 гривен;

карусель – 120-180 гривен.

Самые дорогие развлечения — квадроциклы и снегоходы, которые стоят от 4000 до 8000 гривен.

Цены на лыжи очень варьируются в зависимости от вида Ski-пасса – от 1500 гривен в день.

Если планируете полноценно пользоваться всеми развлечениями курорта, стоит заложить в бюджет не менее 5-10 тысяч гривен на человека дополнительно к расходам на жилье и питание. Новогоднее празднование в Карпатах может обойтись от скромных 15-20 тысяч гривен за пять суток в бюджетных отелях до космических 100 тысяч гривен за одну ночь в Буковеле.

