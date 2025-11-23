Просто так его не увидишь: в Украине есть ресторан, вход в который будет в квартире малоэтажки (фото)

Ресторан "Самый дорогой ресторан Галичины" на западе Украины больше похож на интерактивный квест

Во Львове работает ресторан с неожиданным входом. Попасть внутрь можно только через обычную квартиру, где гостей встречает дедушка и создает ощущение, что вы ошиблись дверью.

Заведение имеет интригующее название "Самый дорогой ресторан Галичины". Видеообзор заведения можно увидеть на странице ресторана в ТикТок.

Уже с порога посетителей встречает старенький дедушка, который ведет неспешную беседу, показывает разные уголки квартиры и создает ощущение, что посетитель перепутал двери. Только после его рассказов и небольшой "экскурсии" он ведет гостей к шкафу, открывает дверцу, и за ней открывается сам ресторан.

Меню заведения поражает не только необычным входом, но и ценами. Здесь предлагают блюда, алкоголь, пиво, крепкие напитки, табачные изделия и сувениры. Например, "Паста с дичью, белыми грибами и пармезаном" официально стоит 5650 гривен за 350 граммов. Однако на самом деле цена значительно меньше – заведение добавляет лишний ноль в чеке. Девушки из TikTok показали хитрый способ проверить настоящую стоимость: достаточно нагреть чек над свечой, чтобы увидеть настоящую сумму.

Цена на блюдо в ресторане

