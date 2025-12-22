Резонансне вбивство і роки занепаду: що залишилось від кафе "Ветерок" в Запоріжжі (фото)

Кафе "Ветерок" у запорізькому парку "Дубовий гай" колись було популярним місцем відпочинку

Колись тут можна було випити пива після прогулянки парком, а також відбулось резонансне вбивство. Кафе "Ветерок" в Запоріжжі знаходилося в центральному парку культури й відпочинку "Дубовий гай". Зараз від нього лишились тільки руїни.

Кафе "Ветерок" тривалий час було впізнаваною точкою відпочинку в парку. Сюди часто приходила на посиденьки молодь. Один з таких вечорів завершився трагедією — 19 грудня 2009 в кафе випивав відомий український дзюдоїст Євген Сотников. Одночасно поруч сиділа компанія молоді. За відмову випити разом, Сотников вистрілив в голову одному з юнаків, той загинув на місці. Сотникова засудили та відправили відбувати покарання на Донеччині. У 2021 році його в тюрмі вбили бойовики так званої "ДНР".

Євген Сотніков

У 2016 році кафе ще працювало, навіть намагалося відсудити в парку право на використання більшої ділянки землі. В цей же рік в закладі відбулась пожежа. У 2017 році були плани відродити кафе, збудувавши там пивний паб, але не змогли втілити.

Закинуте кафе "Ветерок"

Упродовж останніх років будівля перебувала в занедбаному стані та знову постраждала від пожежі у 2023 році.

Наразі будівля виглядає отак

Довідка. Дубовий гай — місце відпочинку з давньою історією. Ще у XVIII–XIX століттях ця територія була улюбленим місцем прогулянок мешканців тодішнього Олександрівська завдяки дубовим насадженням, які, за легендами, могли бути висаджені запорозькими козаками. Саме від цих дерев парк і отримав свою народну назву, що збереглася донині.

Дубовий гай

Офіційно парк відкрили 1 травня 1959 року, хоча роботи з облаштування алей, фонтанів і зон відпочинку розпочалися ще у 1956-му. "Дубовий гай" і сьогодні залишається найбільшим парком міста, тут знаходиться парк атракціонів.

