Чугунные гусятницы и сковородки из СССР: почему они до сих пор остаются на ваших кухнях

Чугунная посуда имеет много "плюсов"

Чугунные сковородки и гусятницы до сих пор пользуются популярностью, несмотря на современную посуду. Многие люди помнят их еще с детства и ассоциируют с вкусными блинами или запеченной едой на кухне у бабушки.

Почему они остаются популярными, и какие преимущества скрываются за их весом и внешней простотой — написал "Телеграф". Начнём с их преимуществ.

Чугунные сковородки и гусятницы: почему современная посуда не вытеснила классику

Чугун хорошо подходит для блюд, которые долго готовятся. Металл равномерно прогревается и препятствует пригоранию. Пористая структура чугуна позволяет жирам заполнять поры, создавая естественный антипригарный слой.

Чугунные сковородки также не боятся кислот, поэтому к блюдам можно добавлять лимон или уксус без риска повредить посуду.

Гусятница, служащая десятилетиями

Чугунные сковородки передают вкус детства

Преимущества чугунной посуды:

Долговечность: почти не изнашивается, не деформируется, устойчива к царапинам и высоким температурам;

почти не изнашивается, не деформируется, устойчива к царапинам и высоким температурам; Универсальность: подходит для всех плит, духовки и открытого огня;

подходит для всех плит, духовки и открытого огня; Экологичность и безопасность: натуральный материал без синтетических покрытий и вредных выделений при нагревании;

натуральный материал без синтетических покрытий и вредных выделений при нагревании; Устойчивость к агрессии: не боится кислот и высоких температур, в отличие от тефлоновых сковородок.

Однако есть и "минусы":

Вес: большие сковородки очень тяжелые.

большие сковородки очень тяжелые. Уход: боится воды, нельзя мыть агрессивными моющими средствами, требует немедленного высушивания и смазки маслом, чтобы не появлялась ржавчина;

боится воды, нельзя мыть агрессивными моющими средствами, требует немедленного высушивания и смазки маслом, чтобы не появлялась ржавчина; Нагрев: медленно нагревается и охлаждается, требуется терпение.

В то же время сковородки с тефлоном или керамикой легче, быстрее нагреваются, более просты в уходе и можно мыть в посудомойке. Но их покрытие не так долговечно, как у чугунных изделий. Поэтому большинство выбирает чугунную посуду.

